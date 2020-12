Elisa Carrió presentó su libro junto a un mendocino y recordó a otro

El mendocino Gustavo Gutiérrez fue uno de los oradores en la presentación del libro "Mi legado político" de Elisa Lilita Carrió. Allí, la exdiputada se mostró acompañada por la "gran familia" de la Coalición Cívica y recordó momentos graciosos y otros tensos de la larga carrera política abarcando desde el año 1994 hasta el 2020. En esas historias se colaban distintos dirigentes como el diputado nacional Mario Negri o el exintendente de la Ciudad de Mendoza, Víctor Fayad.

En concreto, recordó que Negri había tenido un accidente de avión y caminaba con bastón y a Fayad lo habían operado de la cadera y tenía un andador. "Yo no podía ser menos y también empecé a usar el bastón", narró haciendo memoria de los inicios de su carrera política.

"La Coalición Cívica es una gran familia. Algunos subieron al tren y se bajaron antes en alguna estación, otros subieron nuevamente", manifestó. "Nos divertimos mucho y nos peleamos mucho. Es una familia y entiendo que muchos tenían que matar a la madre, aunque yo siempre les decía que no era la madre", remarcó en alusión a algunas divisiones que se dieron con los años.

"Este partido es un ejemplo de no pagar precios para llegar al poder. No nos financiamos con grandes empresarios y no cedimos en alianzas, salvo para sacar al fascismo de la presidencia de Cristina Kirchner. No transamos y demostramos que se puede hacer política desde los valores", agradeció Carrió.

"No me voy a ir de la política, voy a estar en los momentos difíciles. Pero me voy de la vida diaria de un Congreso que a veces abruma por su mediocridad", agregó en relación a su renuncia a la banca que debía ocupar en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el mendocino Gustavo Gutiérrez fue uno de los elegidos para hablar y puso en valor que en el año 2003 el ARI lo haya convocado como candidato a vicepresidente. "El ARI era un espacio de centroizquierda y que me ofrecieran a mi -de un partido liberal- ser candidato a vicepresidente era algo importante", sostuvo y rememoró momentos duros en los que integraban la comisión antilavado del Congreso.

"Estábamos investigando bancos y fueron jornadas pesadas en las que nos jugamos la vida", dijo y subrayó que "acá no ha cambiado nada". "Falta capacidad y coraje sin ideología de sanear al país del delito. Creo que hemos dado testimonio de que se puede hacer política para sanear las instituciones democráticas", subrayó Gutiérrez.