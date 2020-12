Aborto legal: aseguran que el proyecto tendrá "algunos cambios"

La vicepresidenta del bloque de Diputados del Frente de Todos y presidenta de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, Cecilia Moreau, ratificó hoy que mañana habrá dictamen del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y no descartó que en ese debate se avance "en algunos cambios a la iniciativa".



Moreau recordó que mañana a las 16.30 se volverá a reunir el plenario de las comisiones, sólo con el debate de los diputados, y que en ese marco "se buscará emitir dictamen de consenso del proyecto de legalización del aborto" para el jueves tratarlo en el recinto y darle media sanción durante la jornada del viernes.



"Se ha trabajado mucho en las reuniones informativas en 2018 y se ha trabajado en forma complementaria la semana pasada", aseguró la diputada y anticipó: "Mañana vamos a trabajar en algunos cambios que pueden ocurrir en el dictamen".



En declaraciones a El Destape Radio, la vicepresidente del bloque del Frente de Todos expresó su confianza en que "tendremos media sanción de la ley de aborto esta semana" y también su convicción de que habrá "ley de aborto antes de fin de año, que es lo importante".





"Abortos hubo, hay y habrá; por eso, tenemos que ver cómo podemos cuidar a las mujeres y las mujeres no pueden ser penalizadas por esa decisión", aseveró la diputada nacional.



Ante una consulta sobre las críticas de la oposición respecto a la oportunidad de debatir el proyecto, Moreau dijo que "nunca es el momento para discutir estas cosas y el argumento de los que no quieren es que la Argentina no se transforme como sociedad".



Finalmente, sobre la experiencia personal que contó durante la reunión de comisión -cuando reveló que se practicó un aborto a los 16 años- dijo: "Me dio mucha libertad poder sentarme a discutir esto y hablar de todo lo que me pasó a mí años atrás. El aborto tiene que ser un tema que dejemos de esconder abajo de la alfombra".