Perlita: duro cruce entre Lucas Ilardo y Alejandro Jofré por Maradona

El senador provincial kirchnerista Lucas Ilardo y el ex subsecretario de Trabajo Alejandro Jofré mantuvieron un duro cruce en redes sociales por un polémico tuit que publicó el exfuncionario sobre la muerte de Diego Maradona.

Jofré citó un tuit con una foto de Maradona felicitándolo por llevar "una semana limpio" y escribió: "Qué homenaje sería cremarlo sobre un decomiso de colombiana pura", bromeando sobre la adicción que tenía el ídolo.

Ilardo no tardó en cruzarlo y arremetió: "¿Quieren ver una basura? No hace falta ver un contenedor. Basta con ver a este sujeto. En breve habrá justicia".

El legislador se refirió a las acusaciones por abuso sexual simple contra Jofré por tocamientos contra empleadas de la Subsecretaría de Trabajo mientras era el titular de la cartera. El exfuncionario deberá afrontar próximamente un juicio por estas denuncias.

"Si no te gustan mis chistes no me leas. Así como no me gustan tus ideas y por eso no te leo. Yo también espero se haga justicia, CUIT virgen", fue la dura respuesta de Jofré en medio de la polémica.