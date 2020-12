Habló Amado Boudou y criticó a la Corte por confirmar su sentencia

El exvicepresidente Amado Boudou habló sobre el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena a 5 años de prisión en la causa por la apropiación de la calcográfica Ciccone y aseguró que es "otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia argentina".

Para el exministro de Economía, el máximo tribunal optó por desoír las argumentaciones de los juristas y académicos Eugenio Zaffaroni y el fallecido Julio Maier, quienes respaldaron su pedido para que fuera revisada su condena.

"No hay una justificación o un por qué; lo que la Corte dice es 'no queremos opinar'; quizá sea porque en la Corte no hay ningún penalista; no sé", consideró Boudou en diálogo con radio Rivadavia.

Boudou sostuvo que el máximo tribunal eligió no tener en cuenta "dos opiniones muy importantes en términos técnicos", que son las de Zaffaroni "explicando por qué no había delito" y la de "Julio Maier sobre las declaraciones bajo el sistema del arrepentido".

"Sabemos que el poder más desprestigiado de todos es el Poder Judicial por cómo vienen actuando gran parte de jueces y fiscales hace décadas, no ahora; todo lo que hace el Poder Judicial está teñido de sospecha, arbitrariedad, incluso de extorsión", agregó Boudou.

Dijo que él fue involucrado en el caso de Ciccone, "que fue la compra de un grupo empresario a otro", en la que él "no tuvo nada que ver" y aseguró que eso consta en el expediente. Además, remarcó que la imprenta "finalmente terminó en manos del Estado", una condición que Boudou aseguró haber defendido siempre.

"Hubo una parodia de juicio oral y parodia de sentencia para convalidar una sentencia mediática que ya estaba en el 2012, que tiene que ver con tratar de sacarme a mí de la cancha", consideró el exvicepresidente.

Boudou anticipó que "de ninguna forma va a suceder" que él se retire de la política, pese a los reveses judiciales. Apuntó también contra el juez Pablo Bertuzzi, trasladado por el Gobierno de Macri a la Cámara Federal, quien desde el Tribunal Oral Federal 4 condenó y detuvo a Boudou.

El exvicepresidente insistió con que Bertuzzi fue "premiado" con ese cargo por haber ordenado su detención y haber sentenciado en su contra.