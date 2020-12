Enérgica defensa de Eduardo Valdés a Amado Boudou: "Está mal juzgado"

El diputado nacional Eduardo Valdés criticó en duros términos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la condena a cinco años y diez meses de prisión al exvicepresidente Amado Boudou, al entender que es una "vergüenza" y una "extorsión" contra el exfuncionario que en su momento fue "pésimamente detenido".

"La sentencia de la Corte Suprema nos parece una vergüenza. Eso no es derecho, eso es extorsión y asumo lo que digo", aseveró Valdés en el programa La Nación pm, del canal LN+, mientras participaba de una marcha convocada por el kirchnerismo para repudiar la decisión del máximo tribunal.

Para el legislador amigo del papa Francisco, se trata de "un vicepresidente de la Nación que fue pésimamente detenido cuando lo filmaron en pijama en su propia casa e hicieron de eso un show", y consideró que "hay un principio en el derecho de que, quien está mal detenido, está mal juzgado".

Visiblemente molesto con la situación, Valdés contó que le dio "mucha bronca" que la Corte haya fallado de esa manera sin un análisis previo. "Le pregunto a los analistas políticos del domingo de todos los medios, ¿qué pasó? Nadie sabía que iba a salir este fallo".

"Nosotros queremos un juicio justo, no queremos otra cosa. Amado Boudou siempre ha estado a derecho, lo que no se merece es este 'matonaje' judicial que ha hecho la Corte Suprema de Justicia para apretar a qué cosa, quién tenía en agenda que iba a salir este fallo, cómo es que armaron este fallo de buenas a primeras, qué significa esto", cuestionó el legislador.

A su vez, Valdés defendió a ultranza la figura del exvicepresidente: "Es una persona que nunca quiso estar fuera de los juicios ni dijo 'no me presento'. Aceptó hasta la humillación esa, hasta que lo espiaran.... Es público que han espiado la celda de Boudou, pero la Corte no dijo nada de eso, solamente dijo 'artículo 280'".

"Yo nunca le he dicho a un compañero que no se presente a un tribunal. Estamos todos a derecho. Tenemos que probar nuestra inocencia en la Justicia, pero lo que nunca vamos a naturalizar es la injusticia. El periodismo se cree que es natural que a una persona le tomen 8 indagatorias en un día, pero no es natural. Y eso pasó con Bonadio y con Cristina Fernández de Kirchner", añadió.

En ese sentido, el diputado K señaló que Boudou "es un vicepresidente de la Nación, les guste o no les guste, y merece un fallo", enfatizó. "No es normal en ningún país del mundo que a una persona la citen a 8 indagatorias en un día o que detengan a un vicepresidente de la forma en la que lo detuvieron. Solo muestra lo cachivaches que son", resumió.

"Hay que terminar con los odios del que piensa distinto, eso es lo que ustedes no entienden. Nosotros no estamos evadiendo nunca a la Justicia y nos ponemos a derecho siempre, eso es lo que ustedes nunca van a encontrar de la conducta de los nuestros. Siempre estamos a derecho, pero déjennos demostrar la inocencia".