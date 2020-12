El Papa dice que se entera de las cosas de la Argentina y que "algunas le preocupan"

Exalumnos del colegio Inmaculada Concepción, de Santa Fe, le enviaron una carta al Papa Francisco --con quien compartieron clases de Literatura-- en la que le trasladaron su profunda preocupación por la crisis que afronta el país.

En una de estas cartas enviadas por los exalumnos, plantean que "Cristina Fernández está tratando de alterar todo el sistema judicial en su provecho, lo cual tendrá consecuencias deletéreas para el futuro del país. Ella dice ser víctima de una persecución judicial o lawfare, pero lo cierto es que sus crímenes están a la vista de todos y la justicia le ha dictado prisión preventiva".

Casi a modo de reproche, los escribientes dicen que "la actual vicepresidenta, Cristina Elisabet Fernández, (hace) gala de tu supuesto apoyo incondicional, persigue como único fin escapar a los juicios que la acechan debido a los delitos que ha cometido con su familia. Los mismos estarían totalmente probados y la mayoría de ellos se encuentran en avanzado trámite procesal y si no estuviera amparada por los fueros legislativos que le otorga el ser vicepresidenta, ya la habrían encarcelado hace rato".

Frente a estas cartas, fuentes episcopales aseguraron que "hay que situar las respuestas del Papa a la luz de las cartas que le enviaron sus exalumnos". Entre estas respuestas, trasciende que el sumo pontífice dijo que "no estoy al tanto de todo lo que pasa allí, en detalle. La Secretaría de Estado me pone al tanto de la marcha de los países una vez por semana. Lo hacen bien y con reservas. Allí me entero de las cosas de la Argentina y confieso que algunas me preocupan".

Por otra parte, aseguró no tener "correspondencia con los políticos". Y añade que "solo alguna vez recibo cartas de gente que está en la política, pero muy pocas. Y mi respuesta es sin mezclarme en la lucha política de cada día, sino más bien pastoral y de buena educación".

Además, incluyó su posición respecto del debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo y trasladó, una vez más, su pregunta sobre "si es justo eliminar una vida y alquilar un sicario para resolver un problema".