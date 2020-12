Qué pasó en el almuerzo con el Presidente al que no invitaron a Suarez

Después de la firma del consenso fiscal en Casa Rosada, hubo un almuerzo de Alberto Fernández con la mayoría de los gobernadores en la que maduró la idea de suspender las PASO del año que viene.

Según Infobae, esta fue la propuesta de los 21 mandatarios que almorzaron con el Presidente. Plantearon que hay que suspender las primarias del 2021 por los gastos que implica y por la pandemia.

En esta reunión estuvo el radical Gustavo Valdés (Corrientes) como único representante radical. Pero el gobernador mendocino Rodolfo Suarez no participó porque "no lo invitaron", según informaron sus voceros.

Desde el entorno de Suarez incluso rechazaron la versión de que el mandatario acompañaría el pedido al Presidente de sus colegas para suspender las PASO. "Eso es mentira", dijeron secamente.

Juntos por el Cambio no está de acuerdo en que no se hagan las primarias el año que viene porque eso le impediría que la coalición opositora se organice. Uno de sus principales referentes, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, no estaba enterado de que hoy se hubiera discutido el tema electoral.

Rodríguez Larreta ni siquiera firmó el consenso fiscal porque está en guerra con el Gobierno Nacional por la coparticipación.

El avance en un acuerdo para que las PASO del año que viene no se realicen habría surgido de los propios gobernadores, que en su mayoría son peronistas.

Los gobernadores incluso hoy firmarían un comunicado al respecto. Según la versión de Infobae, Fernández estudiará el pedido, pero hoy no se hizo cargo de querer la suspensión.