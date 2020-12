Indignación en el Poder Judicial por nuevos acomodos de clase

Un nuevo escándalo golpea la puerta del Poder Judicial. En las últimas horas se ha viralizado entre los trabajadores de la Justicia una acordada que estaría lista para ser publicada y que modifica cargos y supuestamente premia a los empleados que trabajaron durante la pandemia. Sin embargo, en los hechos se trata de ascensos en la mayoría de los casos para funcionarios cercanos a los integrantes del máximo tribunal.

El Ejecutivo ya habilitó las partidas y está todo listo para que la acordada se confirme. Pero en el interior de la Justicia se ha generado un reguero de pólvora entre los trabajadores. Si bien no es la primera vez que se firman estos ascensos de clase discrecionales, este año es diferente. Por la pandemia existió un esfuerzo especial por parte de cientos de empleados y como contrapartida no han existido aumentos salariales. En ese marco, el hecho de que los aparezcan premiados los amigos del poder, generó una indignación generalizada.

La acordada en cuestión designa funcionarios en distintos cargos, algunos de ellos con clase 1 y 2, las más altas del escalafón. En el listado, aparecen personas allegadas al presidente de la Corte, Dalmiro Garay y otras de confianza de los magistrados Mario Adaro y Omar Palermo.

Entre los argumentos que esgrimen se destaca que el "Presupuesto 2020 posibilita disponer modificaciones en la planta de personal, debiendo considerarse que si las modificaciones autorizadas originaran un mayor costo en la Partida respectiva, deberá compensarse en el mismo acto con la supresión de las vacantes con crédito presupuestario necesarias para cubrirlo y que no podrá aumentarse el número de cargos".

Esto es justamente lo que molesta, ya que se suspenden vacantes de ascensos y se destinan esos cargos para promocionar a funcionarios.

Incluso, los propios fundamentos de la acordada relatan que "en distintos juzgados y dependencias de esta unidad organizativa en toda la provincia, se presentan situaciones de agentes y funcionarios que se encuentran desempeñando tareas con responsabilidades de mayor jerarquía a su clase de revista, asumiendo las obligaciones que ellas implican". La polémica gira en torno a la discrecionalidad con la que se seleccionan los beneficiados pero sobre todo en que hay casos en los que esa situación no se da pero de todas formas se les sube la clase.

Por otro lado, la Suprema Corte vuelve a culpar al Poder Ejecutivo por este tipo de inequidades y en la acordada se queja de la falta de presupuesto para cubrir los cargos vacantes. "Uno de los motivos que ha provocado esas afectaciones funcionales ha sido el congelamiento de cargos vacantes que desde hace algunos años se ha dispuesto en sucesivas leyes de presupuesto, lo que no ha permitido disponer las designaciones correspondientes para cubrir las bajas de funcionarios y agentes que las cumplían y que son imprescindibles para el funcionamiento de esas dependencias", esgrimen.

Lo que termina ocurriendo, es que en lugar de cubrir esos cargos vacantes la Corte prioriza ascender de clase -a dedo- a ciertos funcionarios.

Pero lo que más indignación ha generado entre los empleados es que la acordada hace mención a la pandemia y un supuesto reconocimiento a quienes han tenido "roles esenciales" durante estos meses. Esa fue la gota que colmó el vaso para quienes realmente han tenido una sobrecarga laboral sin ningún tipo de aumento.

"También se ha advertido que algunos roles esenciales para el funcionamiento de los servicios de justicia, tienen asignado un nivel de jerarquía que no se corresponde con la importancia que tienen dentro del proceso. Durante la situación de pandemia que está atravesando el planeta, se ha puesto de manifiesto la relevancia de esas funciones", manifiesta la acordada 29.842 que estaría lista para su publicación.

"Prepara 80 nombramientos cuando no había presupuesto. Decían que no podían ocupar vacantes pero las van a ocupar a fin de año de pandemia y salteando los puntajes de ascenso", se escucha en los pasillos. "Se generan vacantes a principios de año, no las ocupan y a fin de año las reasignan a aumentos de clases pero sin cubrir las vacantes. Dicen que no pueden poner gente, los empleados trabajan más porque hay vacantes sin llenar y gastan el recurso con esas clases", adhieren y aclaran que solo un tercio de los integrantes del listado merecían ese ascenso.

El listado completo:

La acordada: