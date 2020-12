Fuerte embestida del Gobierno contra la Corte por su condena a Boudou

El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, pidió hoy que "algunos actores que son públicos y conocidos, que tienen que ver con una mesa judicial, dejen de presionar" al Poder Judicial.



De esta manera, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ayer rechazó el recurso del ex vicepresidente Amado Boudou y dejó así firme su condena a 5 años de prisión por la apropiación de la calcográfica “Ciccone”.



"Me sumo a las expresiones del gobernador de Buenos Aires (Axel Kicillof), a las del jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y a un montón de sectores de la sociedad que le ha perdido confianza a un sector del Poder Judicial que parece que usa el Código Procesal en el marco de las cuestiones políticas", señaló De Pedro en declaraciones a la prensa, tras la firma del Consenso Fiscal en el Museo del Bicentenario.



La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el ex vicepresidente presentó un recurso para que la Corte la revocara.

Antes que De Pedro, el jefe de Gabinete había disparado contra la Corte por el caso Boudou. “Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debería hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”, expresó en las redes sociales el jefe de ministros.

Y agregó: “Hasta que no logremos un funcionamiento claro y honesto del Poder Judicial en su conjunto, la sociedad entera será rehén de la duda y la desconfianza. Necesitamos juicios justos para volver a confiar”.

En el trascurso de la mañana también se conocieron las críticas del gobernador Kicillof y su ministro Andrés “Cuervo” Larroque, quienes encuadraron la decisión judicial en el “lawfare” contra Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gestión.

Y el Frente de Todos hizo su propio aporte con un comunicado. “La persecución política y el lawfare, como los que sufre y sufrió Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas. Con lawfare no hay democracia”, publicó la coalición oficialista.

Con información de Télam e Infobae.