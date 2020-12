Hebe de Bonafini advirtió que Cristina Kirchner puede ir presa

Hebe de Bonafini se quejó de la política en materia judicial de Alberto Fernández y advirtió que es posible que vaya a la cárcel la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Si la tienen que meter presa en estas condiciones, la van a meter, porque hasta ahora no se les ha impedido nada", señaló, según publica Clarín.

La titular de Madres de Plaza de Mayo hizo estas afirmaciones después del fallo judicial que ordenó que el ex vicepresidente Amado Boudou vuelva a la cárcel para cumplir con la pena de la causa Ciccone.

"Toda la alegría que tenía por la ley del aborto y por las vacunas se me fue al tacho porque empecé a pensar cuántas leyes se violan todo el tiempo en este país", señaló, y pidió "que no haya más presos políticos en el país"

"Yo no sé lo que pueda pasar si la llevan presa a Cristina. La gente va a salir a la calle", advirtió Bonafini. Y aleccionó a Fernández: "Que no quede obnubilado con los aplausos del aborto, de la vacuna y de las casas que van a hacer. No señor presidente, tantos aplausos no son buenos porque también hay cosas muy graves y muy malas".

En este sentido, reclamó una reforma de la Justicia profunda, en lugar del "parche" que ha impulsado. "El Poder Judicial es un cáncer y la Suprema Corte es el cáncer mayor que ocupa todo el cuerpo de la nación, para el cual no hay ni antídoto ni terapia, ni nada que lo queme ".

" Señor Presidente párese un poquito, un día nada más, y piense lo que usted está haciendo o no está haciendo para que los presos políticos queden en libertad . Yo no puedo creer que con las ilusiones que votamos, que tengamos presos políticos; que usted no nos escuche, que escuche a los de más arriba ", agregó.