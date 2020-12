Sanción definitiva para la adquisición de la mina Potasio Río Colorado

La Cámara de Senadores le dio sanción definitiva hoy a la ratificación del decreto 1638 del 11 de diciembre, por el cual se aprueba el contrato de cesión y transferencia de la totalidad de las acciones que posee Vale en el emprendimiento Potasio Río Colorado (Malargüe), que fuera firmado entre la provincia de Mendoza y la empresa.

La propuesta fue aprobada por 22 votos positivos, 2 negativos y 14 abstenciones, por lo que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El peronismo en pleno se abstuvo de votar. "Hay cláusulas que no están, que están omitidas intencionalmente. No pueden existir este tipo de confidencialidades. Esto no lo podemos votar a favor porque está incompleto, es oscuro. Yo les pediría que no se burlen de la buena fe", lanzó en este sentido el senador Alejandro Abraham.

El decreto del Ejecutivo establece que “la adquisición del paquete accionario no requiere en sí misma ningún aporte económico por parte del Estado provincial, ni para la transferencia ni para las operaciones subsiguientes de la empresa”, a la vez que pondera la posibilidad de “reactivación de un proyecto que se encuentra paralizado desde 2012”.

Además, señala que el proyecto “podría generar producciones complementarias, relacionadas a subproductos de la producción del Cloruro de Potasio”, alentando “sinergias con el resto de las actividades productivas de la región especialmente con el polo industrial y de servicios de Pata Mora”.

Más allá de “la incertidumbre reinante en el mercado global de los fertilizantes, existe una demanda insatisfecha en el mercado regional que incluye a Argentina, Uruguay y el Sur de Brasil”, señala el texto.

Dentro de esos activos recibidos de la empresa brasilera Vale, se cuentan 80 mil hectáreas, instalaciones para 3000 personas, con habitaciones, cocina, lavandería, naves industriales, un pequeño aeropuerto “con todas las condiciones de seguridad”, y un camión de bomberos, entre otros. Además, la empresa desembolsará 30 millones de dólares para cubrir los costos a 5 años, aunque según estiman desde el gobierno provincial, podrían ser 7.

Este proyecto también tuvo mayoría de votos en la Cámara Baja, pero se opusieron Jorge Difonso (UP-FR), Mailé Rodríguez (FIT), Mercedes Llano (PD), Mario Vadillo (CxM) y Pablo Cairo (Protectora).

En tanto, el bloque del FdT-PJ, también se abstuvo a la hora de votar en Diputados.