Para José Luis Ramón, "este proyecto da previsibilidad a los jubilados en el futuro"

El diputado de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, anticipó su respaldo a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que debate la Cámara baja.

Para el legislador mendocino, el esquema impulsado por el oficialismo les da "previsibilidad a los jubilados para el futuro".

"Vamos a acompañar este proyecto y creemos que, aún no siendo la mejor fórmula, es una fórmula que mira en positivo, que mira una economía que se puede recuperar en nuestro país", argumentó Ramón.

Para el diputado, "hay que proteger los verdaderos intereses económicos que son los del pueblo y no de los grandes empresarios que no paran de hacer negocio tras negocio".



"Es muy loable discutir sobre la fórmula: no nos engañemos, no digamos que la fórmula aplicada ahora es perniciosa porque es lo mejor que se pudo lograr", aseveró Ramón, quien cuestionó "a los agoreros del mal que quieren que tengan un techo" los haberes de los jubilados.

Finalmente, el legislador exhortó a los diputados a "discutir con transparencia los grandes temas... Me satisface que lo estemos discutiendo, pero no me satisface que lo estemos haciendo a escondidas en el marco de la discusión del aborto en el Senado".