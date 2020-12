Fernández Sagasti defendió al intendente Ubieta y sus cajas navideñas

-¿Hizo bien el intendente Fernando Ubieta en comprar cajas navideñas para todo La Paz?

-Por supuesto que sí. Primero lo hizo con producción local, por licitación pública y yendo a visitar a todos los vecinos, en un momento en que necesitamos tener al Estado cerca. Y por lo que he hablado con él, la recepción de los ciudadanos de la Paz ha sido muy buena.

-Y, no puede ser mala la recepción, si es un regalo…

-Este…es el intendente y se los dio absolutamente a todos, no a un sector de la población. Y yo creo que si hay algo que necesitan los vecinos es sentir que el Estado acompaña en las buenas y en las malas. Pero sobre todo en las malas. Nosotros hemos ido a las barrios en momentos de pandemia a llevar alcohol en gel, a hablar con la gente, a los operativos de ANSES y de PAMI. Y la verdad es que la gente necesita eso, saber que está el Estado haciendo lo que tiene que hacer.

-Sí, más allá de que no le va a solucionar la vida eso.

-Pero para mucha gente es muy importante poner algo en la mesa de Navidad.

-El tema son los otros 364 días del año.

-Por supuesto, estamos trabajando incansablemente. Por eso digo que es producción local, por licitación pública. Y le digo, estamos trabajando para que todos tengan trabajo. Pero no hay que perder la sensibilidad de pensar que quien no tiene para poner algo en la mesa del 24 no es importante. Sí es muy importante ¿Qué pasaría si usted no tiene la posibilidad de poner algo en la mesa el 24?

-Obviamente, es lo que hago con el que pasa por la puerta de casa y me pide algo. Pero yo no soy un intendente.

-Bueno, pero fue una decisión para todos los vecinos y vecinas. El Estado tiene que estar cerca y ponerle corazón a la gestión. Ocuparse de lo importante, como puede ser la obra pública y la generación de trabajo. Fernando, si hay algo en lo que trabaja, es en la generación de trabajo en La Paz. Porque son departamentos muy postergados por la provincia desde hace muchos años, en donde el desarraigo es el ABC porque no hay destino.

-Hubo un proyecto para invertir en este departamento, que fue el acueducto ganadero para La Paz, que lo rebotó el mismo justicialismo.

-No nunca lo rebotamos. Es más, sigo trabajando por el acueducto ganadero. Y hay muchos proyectos más. Hace poco estuvo Fernando en Buenos Aires por muchos proyectos.