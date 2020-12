Contundente respuesta de Marcela Losardo ante una denuncia kirchnerista

En medio de la polémica por los rumores de cambios en el gabinete de Alberto Fernández, la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, salió a responder enfáticamente una acusación surgida en los círculos vinculados al kirchnerismo que la señala de cometer evasión fiscal y tener presuntos vínculos con operadores judiciales.

Losardo es la funcionaria de primera línea del Gobierno nacional más cuestionada por el kirchnerismo duro, que la acusa de frenar las reformas para el Poder Judicial promovidas por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en reiteradas ocasiones además cuestionó públicamente a la ministra, aunque sin nombrarla.

"Quiero aclarar que no tengo ninguna offshore y mi marido tampoco; no tengo relación con el exministro Garavano ni con mesa judicial alguna", comienza el descargo que Losardo publicó en su cuenta de Twitter y en el cual además descarta mantener algún tipo de diálogo con su antecesor en el gobierno de Mauricio Macri.

Nombrando a dos medios de comunicación filokirchneristas vinculados al Instituto Patria, Losardo rechazó la acusación sobre que su trabajo en la Subsecretaría de Derechos Humanos durante la primera parte del gobierno de Mauricio Macri haya sido por afinidad ideológica, y además descartó ser propietaria junto a su marido Fernando Mitjans de tres empresas offshore en Florida (Estados Unidos) vinculadas a negocios inmobiliarios.

"No tengo ni tuve relación con operadores judiciales. No fui, no soy ni seré operadora judicial. Mi relación con la Justicia es y será siempre institucional. En mi currículum constan todos mis cargos", aseguró la ministra en relación a las presuntas relaciones con la 'mesa chica' del grupo que pulula en los Tribunales federales, donde aparecen nombres como Daniel Angelici.

En ese sentido, señaló que tampoco tiene "trato" con el procurador interino Eduardo Casal (que el kirchnerismo desea echar a toda costa), el fiscal especializado en narcotráfico Diego Iglesias (que lleva adelante también una investigación por espionaje) ni con el abogado Sergio Busaniche, otro presunto operador.

"Parece que algún irresponsable quiere ensuciar a los que venimos a cambiar la Argentina", cerró la ministra.

Losardo quedó en el medio de la avanzada del ala dura kirchnerista contra Alberto Fernández, dado que la ministra de Justicia es una de las personas de mayor confianza del Presidente y, en cambio, la Vicepresidenta considera que la funcionaria no colabora en favor de su línea de defensa penal, por lo que busca reemplazarla por otra figura de su confianza que esté vinculada al Instituto Patria