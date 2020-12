Piden el procesamiento del exsecretario privado de Mauricio Macri

La querella en la causa por espionaje ilegal pidió hoy al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, que procese en la investigación a los ex responsables de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y también al ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.



En un escrito entregado al magistrado, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort aseguran, a diferencia de la fiscalía que pidió falta de mérito para Nieto, que hay pruebas para procesar al ex secretario de Macri.

Los querellantes se sumaron a los pedidos de procesamiento de Arribas y Majdalani y la exfuncionaria Susana Martinengo, concretados en un dictamen fiscal la semana pasada pero no estuvieron de acuerdo con la falta de mérito solicitada para Nieto.

"No compartimos en este aspecto la posición de les fiscales ni nos sorprende el festejo de otra de las involucradas en las maniobras delictivas del caso, a la que ya pedimos que se indague y ahora insistimos", plantearon Rúa y Peñafort al citar en su escrito un mensaje publicado en Twitter por Elisa Carrió, quien "se alegró" por el pedido de falta de mérito para Nieto formulado por la fiscalía.



Para la querella, las pruebas en la causa sobre la participación de Nieto en los hechos ilícitos "se mantienen incólumes" .



"Consideramos que el gran conjunto de actividades ilegales claramente era dirigido y controlado por las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani”, señalaron los querellantes.



Respecto de Nieto, "de su celular, en particular de su block de notas, se desprende que conocía especialmente el entramado ilícito que aquí se investiga, y, por supuesto, a Susana Martinengo”, sostuvieron.