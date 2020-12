Miguel Ángel Pichetto y Juan Grabois protagonizaron un fuerte cruce: “Cobarde sos vos que te escondés detrás de un montón de humildes"

El ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, cruzó a Juan Grabois durante la transmisión de un programa nocturno en TN. La discusión se centró en el manejo de la pandemia por parte del oficialismo y finalmente derivó en temas vinculados al polémico protagonismo de el dirigente social respecto a la usurpación de terrenos en todo el país.

El intercambio entre ambos se dió luego de que fuese mencionado todo lo relacionado a las dudas alrededor a de la vacuna Sputnik V contra la covid-19. El exponente de Juntos Por el Cambio expresó: "creo que si no están cumplidos los requisitos de la tercera fase de experimentación y no tiene los avales técnicos de los órganos pertinentes. No ha que vacunar a nadie, si no hay garantías".

Posteriormente fue cuando apareció Grabois, quien dijo que es una situación grave en todo el mundo y que hay que "tener buena leche".

La tensión comenzó una vez que el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) atacó con ironía al ex senador peronista. "Cuando me enojo con Alberto Fernández, escucho a personas como el ex ultra kirchnerista Pichetto y se me pasa porque se nota tanto el deseo que tiene de que le vaya mal al gobierno y al país por sus especulaciones pequeñitas, que me da más fuerzas para apoyar al Presidente", fueron sus palabras.

Pichetto no dudó en responder con rapidez y manifestó: "Dije, claramente, sin ningún tipo de mala leche, que espero que la vacuna rusa funcione y que tenga los controles respectivos para que la gente se la pueda dar con tranquilidad. Lo que le pedí al gobierno es que explique por qué no se avanzó con la de Pfizer. ¿Me querés decir dónde está la mala intención de parte mía?

"No se juega con el miedo y el dolor de la gente, mucho menos en esta situación. La gente puede opinar, pero las personas como vos, que están acostumbradas a gozar de las mieles del poder, les gusta que la adulen y yo para adular a un tipo que pasó del ultra menemismo, al ultra duhaldismo, al ultra kirchnerismo y al ultra macrismo, no estoy”, sostuvo Grabois elevando el tono de la discusión.

“Cobarde sos vos que te escondés detrás de un montón de humildes, yo doy la cara cuando quieras. Vos le hacés daño al Gobierno cuando usurpás tierras”, expresó de forma enojada Miguel Ángel Pichetto.

Una vez que el clima parecía empeorar sin vuelta atrás, las conductoras del programa debieron intervenir para frenar las agresiones verbales mutuas entre los entrevistados, pero sin mayores inconvenientes.