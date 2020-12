Dicen que no se puede "llevar a la fuerza" a Munives a la Legislatura

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, acusó al justicialismo de "hacer circo" con el femicidio de Florencia Romano y sostuvo que el partido opositor no tiene atribuciones para hacer comparecer al jefe policial Roberto Munives en la Legislatura con la fuerza pública.

"Hay que ser sinceros y no generar circo. Dijeron que iban a ver la posibilidad de citar con la fuerza pública a Munives, pero la verdad es que no tiene atribuciones la comisión de Derechos y Garantías para hacer eso, han mentido", expresó Lombardi.

Lombardi agregó que el kirchnerismo, con este tipo de expresiones, "erosiona la unidad de mando de la Policía de Mendoza" y le hace "un daño a las instituciones".

El presidente de Diputados expresó que, antes de asistir a la Legislatura, los funcionarios citados (son Munives y el ministro Raúl Levrino) deberán responder los pedidos de informes elevados. "Después veremos si son suficientes y si hay que citarlos o no", aclaró.

"Quiero ver el programa de mejora para el 911 que tiene (el PJ), no vaya a ser que reediten el mapa del delito de Jaque, que era nada", agregó Lombardi en MDZ Radio.

"Hay que ser serios, no es ser serios decir que no van a trabajar ningún tema hasta que venga Munives a la Legislatura. Hay que tener posición sobre Potasio Río Colorado, que lo tratamos mañana, y los diversos temas. No se puede hacer demagogia", remató.