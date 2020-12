Qué pasó ahora: una nueva crítica de la Iglesia a Alberto Fernández

El mensaje navideño de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) fue muy crítico con la dirigencia política y la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido cuestionaron la "febril obsesión por instaurar el aborto en la Argentina", mientras hay "miles de cuestiones sanitarias y sociales a resolver" .

En este sentido expresaron que el país necesita "una ardua reconstrucción: de las fuentes de trabajo, de la educación, de las instituciones y de los lazos fraternos". El título del comunicado de la institución encabezada por el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, es "¿Por qué no renovar la esperanza?".



"En estas últimas semanas el panorama se ha ennegrecido: la opción política pasó a ser una incomprensible urgencia, una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos. Otra cosa sería defender los derechos humanos de los débiles de tal manera que no se los neguemos aunque no hayan nacido", sostiene la declaración.



En ese marco, consideran que "muchas cosas se han roto y necesitan ser sanadas". En relación al proyecto de legalización del aborto, que será tratado en el recinto del Senado el próximo 29 de diciembre, la comisión permanente de la CEA indica que, "para quienes esperan empezar un año mejor, esta agenda legislativa no les trae esperanzas".



"Hay miles de cuestiones sanitarias y sociales a resolver, que requieren toda nuestra atención: desde los problemas de la vacunación hasta la cantidad de personas muy enfermas que este año no han recibido adecuada atención médica, pasando por las mujeres que sufren violencia o no tienen un trabajo digno. Pero lo que se les ofrece en este momento duro e incierto es el aborto, y eso es un golpe a la esperanza", asevera la declaración.



"No obstante, confiamos en el bien que habita en el pueblo, en esa tierra fértil que son los corazones de los argentinos, capaces de elegir la vida y la fraternidad más allá de todo", añade el texto.



En otro tramo del mensaje navideño, los obispos señalan que la fiesta de la Navidad "nos hace pensar en la dignidad de cada vida, nos recuerda cuánto vale un ser humano" y recuerdan que el Papa Francisco en su última encíclica insiste en que "la pandemia no nos deje iguales sino que nos vuelva más apasionados para defender toda vida: la vida de un anciano, de un discapacitado, de un enfermo, de un niño por nacer".



En los últimos días, el Episcopado definió una serie de acciones pastorales "en favor de la vida por nacer", ante el tratamiento en el Senado del proyecto.



El próximo sábado 26, la comisión ejecutiva de la CEA celebrará una misa en el santuario de la Virgen de Luján, que será transmitida a través de las redes sociales.



En tanto, para el domingo 27 -fiesta litúrgica de la Sagrada Familia- invitaron a que las catedrales y parroquias de todo el país celebren las misas con una "especial intención por la vida naciente".



Para el lunes 28, fiesta de los mártires Santos Inocentes, los obispos "convocan al Pueblo de Dios a una Jornada de Ayuno, Oración y celebración de la misa", según se informó en un comunicado.