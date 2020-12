Ginés González García le respondió a Alfredo Cornejo: ¿lo denunicará?

Ginés González García, ministro de Salud, afirmó este domingo que no se irá del Gobierno y dijo que no va a demandar al diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien expresó sospechas en torno a las negociaciones con el laboratorio Pfizer por la vacuna contra el coronavirus.



En diálogo con el canal América, González García dijo sobre eventuales cambios en el Gobierno y específicamente una eventual salida suya: "Jamás me iría de un lugar en esta situación, siempre tengo vocación de servicio y trabajamos codo a codo".



En cuanto a su relación con el presidente Alberto Fernández enfatizó que "está bien" y que el primer mandatario "es un apasionado de este tema, la prioridad es la salud y la vida y se ha cumplido".



También reivindicó lo hecho sobre el sistema de salud en la pandemia. Señaló que "nos subimos a un avión destartalado y cuando lo pusimos a funcionar nos vino una tormenta de frente", en referencia a la pandemia.



En cuanto a las críticas que está recibiendo, sostuvo que "vengo de dos o tres días del mayor ataque que he tenido en mi historia, donde se habló de corrupción".

Señor Presidente @Alferdez, lo que tendrían que hacer es explicar a la ciudadanía por qué se cayó el acuerdo con Pfizer y por qué no dijo la verdad sobre las vacunas de Rusia. No es a Cornejo, es a los argentinos. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 19, 2020

Respecto de las declaraciones de Cornejo, quien dijo que "hay muchas sospechas acerca de si se le ha pedido coimas (a Pfizer) y cosas de ese tipo" que "circulan por todos lados", González García aseveró que no va a iniciar demanda contra el legislador y exgobernador radical porque "nunca fue mi estilo".



Sin embargo, advirtió; "Pero me da pena por Argentina".