Para Emilio Monzó, Mauricio Macri "no puede volver a ser candidato"

El expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, aseguró que el expresidente "no tiene que ser candidato" y agregó que "ni el kirchnerismo ni el macrismo tienen un pasado para reivindicar".

En una extensa entrevista que le concedió al diario La Nación, Monzó analizó la realidad política del país y aseguró que es necesario un "pacto de la Moncloa" entre los distintos sectores priorizando el diálogo y el consenso.

"Tuve la misma actitud con Macri que con Kirchner, siempre defendí los acuerdos políticos, el diálogo. Pedía diálogo con el campo en 2008 y reclamé la apertura de PRO a la hora de gobernar Cambiemos", sostuvo Monzó, quien reconoció que está distanciado de Macri, con quien no habla desde hace un año.

"Desde Vicentin para adelante, el Gobierno fue hacia un extremo y se alejó de las formas de diálogo y consenso en la Argentina. Después vino la quita de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires sin apelar al diálogo que fue muy negativa. Entraron a utilizar esto para cohesionar emocionalmente al electorado", sostuvo el expresidente de la Cámara de Diputados, desilusionado con el presidente Alberto Fernández por abandonar el camino del diálogo.

"Vivimos reivindicando el pasado porque no tenemos la capacidad de enfrentar el presente", agregó Monzó, quien manifestó su intención de postularse para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Lo que me gustaría es volver a la "vieja normalidad", que la UCR y el PJ vuelvan a ser trascendentes en las decisiones políticas. No se basaban en el antagonismo ni levantaron murallas o alimentaron rencores como hoy", explicó.

Con respecto a la posición que debería ocupar el expresidente Mauricio Macri, Monzó sostuvo que "tiene que ser protagonista, pero lo que no puede es volver a ser candidato". "Sobran dirigentes políticos en Juntos por el Cambio para encarar la elección de 2023. Macri debería ayudar de manera magnánima a conducir a esa dirigencia al triunfo", concluyó.