Los funcionarios que quedaron bajo la lupa del Gobierno

Luego del acto de balance de año que hizo Kicifllof en La Plata y del que participaron, en un acto de militancia y acompañamiento, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el piso del Gobierno se movió y todavía resuenan los ecos de aquel temblor. Puntualmente, el epicentro de ese temblor estuvo dado por la vicepresidenta cuando dijo que hay ministros que tienen que tener más coraje, que de lo contrario, busquen otro trabajo.

Claro, palabras más palabras menos, el enunciado es simple: hay ministros que no estarían cumpliendo con las expectativas de Cristina y eso al presidente no puede pasarle desapercibido. De hecho, cuando Cristina publicó una de sus cartas y en ella incluía que "hay ministros que no funcionan", inmediatamente el reojo de Alberto apuntó contra la ministra de Vivienda, María Eugenia Biels, y a los días fue removida de su cargo.

Pues ahora el medio no ha sido el mismo, se cambió lo epistolar por la oralidad, siempre tan elocuente de Cristina, pero el resultado sí será el mismo. Se vienen los cambios en el Gabinete. Según el presidente, todos han hecho muy buen trabajo, pero se siente el desgaste y "hay que oxigenar".

De momento, lo que ha trascendido es que estos serían los posibles funcionarios a los que no se sabe muy bien qué futuro le sdepara:

Marcela Losardo, ministra de Justicia

Es cuestionada por Cristina Kirchner, y en el sector kirchnerista la observan como "funcional a la familia judicial" y le reclaman que no haya defendido con mayor firmeza el proyecto de reforma que el Presidente remitió al Congreso.

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo

Está al frente de un área estratégica para el control de la inflación para los meses que vienen. Este es un tema que inquieta fuertemente a la Casa Rosada y a la vicepresidenta, que ayer dijo que "hay que alinear los salarios y las jubilaciones con los precios y las tarifas".

Felipe Solá, canciller

Ha tenido varios traspiés: cuando dio información incorrecta sobre la primera conversación que tuvo Alberto Fernández con el presidente electo de los Estados Unidos (además de sus actuaciones frente a Venezuela), esos dichos fueron desmentidos por la Casa Rosada que, incluso, debió hacer un control de daños con el FMI.

Ginés González García, ministro de Salud

Quizás el más desgastado por la exigente gestión de la pandemia, el funcionario cometió errores de comunicación. El último fue esta semana cuando dijo no poder confirmar si la vacunación contra el coronavirus comenzará antes de fin de año, cuando en Rusia una comitiva hacía esfuerzos contrarreloj para traer la Sputnik V al país.

Nicolás Trotta, ministro de Educación

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, fue un férreo defensor de la suspensión de clases por la pandemia. Quedó íntimamente ligado a las aulas vacías y vinculado a los gremios docentes que se resistían a volver a la escuela por temor a los contagios. Con el correr de los meses, fue palpable el agotamiento social por la inactividad de los niños en la edad escolar y se evidenciaron las primeras secuelas de un año perdido.