Juntos por el Cambio contra Cristina: “El objetivo es la impunidad”

Desde Juntos por el Cambio volvieron a criticar a Cristina Kirchner, pero esta vez fue por la interna que hay en el Gobierno. Algunos referentes manifestaron que ella no busca resolver los problemas económicos o sanitarios. "Lo que ella busca es la impunidad", señalaron.

Ginés González García, Sabina Frederic y Nicolás Trotta son los funcionarios más criticados por la oposición y hasta por otros funcionarios del oficialismo. “Los que no se animan o tengan miedo, vayan a buscar otro laburo”, fueron las palabras de Cristina en un acto en La Plata junto con Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof.

“Designaron a Jorge Ferraresi con la excusa de que María Eugenia Bielsa no hacía viviendas, pero hay un problema de financiamiento que deriva de un programa económico insostenible. En la medida que no tengan un plan económico sólido, creíble, sin doble comando, no van a generar confianza, con lo cual cambiar la figuras no sirve para nada”, le dijo Alfredo Cornejo a Clarín.

Y agregó: “Se mantienen unidos para sostener el poder, pero no pueden trazar una línea de Gobierno. Cristina no está preocupada por el presente y el futuro del país”.

Cristian Ritondo, jefe del bloque de Diputados del PRO, se unió a las palabras de Cornejo: “Tienen un problema más grande que el cambio de nombres. El Gobierno necesita dirimir sus contradicciones, tener una identidad, un proyecto. En este momento de tanta angustia para los argentinos, la exposición de fracturas internas genera mayor incertidumbre”.

En la misma línea, Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica, opinó: “Más allá de la inoperancia o falta de gestión, sería bueno un cambio del objetivo. Cuando Cristina habla sobre ministros más militantes o con compromiso, lo que pretende es cumplir el objetivo de impunidad, que sigue muy presente”.

