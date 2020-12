Quiénes son los 4 cordobeses a los que cuestionó Mauricio Macri

A través de las redes sociales el expresidente Mauricio Macri le puso nombre y apellido a los responsables de que se aprobara en la Cámara de Diputados el proyecto para quitarle fondos coparticipables a CABA. "Qué tristeza ver cómo votaron los cuatro diputados cordobeses del PJ, una provincia que siempre fue un ejemplo de respeto, federalismo y autonomía", manifestó en alusión a los legisladores Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez (presidente del bloque) y Claudia Márquez.

Todos ellos integran el bloque Córdoba Federal y responden al gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti. El embate de Macri contra ellos no es casual. Se trata de la provincia más antikirchnerista de todo el país y sin decirlo busca exponer que han sido funcionales al kirchnerismo con su voto.

Incluso, dos de ellos fueron clave a la hora de que el Frente de Todos consiguiera el quorum necesario para poder sesionar. En concreto Alejandra Vigo y Paulo Cassinerio se conectaron al sistema telemático de sesiones y ayudaron al oficialismo a conseguir 129 presentes para dar quórum.

En las últimas sesiones han acompañado iniciativas del oficialismo como el aporte extraordinario a las grandes riquezas, aunque con algunos reparos y aportes. Incluso en lo que respecta al recorte de fondos para CABA exigieron algunas modificaciones al proyecto para votar a favor.

En diálogo con Cadena 3 el presidente del bloque Carlos Gutiérrez aseguró que no recibieron orden de la Provincia de acompañar al Gobierno nacional, sino que se actuó con “sentido común”. "Nosotros dijimos que si no tenía modificaciones no lo íbamos a votar y cuando se nos preguntó la propuesta dijimos que se elimine toda cifra a priori antes de marchar a la construcción de un ámbito de diálogo”, adhirió.