Pelea de fondo: Máximo Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta condicionan a las provincias

Hasta hace poco todo se definía alrededor de Plaza de Mayo. De un lado Casa Rosada, del otro la sede del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos. El despacho que hoy ocupa Horacio Rodríguez Larreta se mudó a Parque Patricios, pero es solo simbólico. El poder en Argentina sigue con el foco puesto en esos pocos kilómetros cuadrados que rodean la Ciudad y el Conurbano. Pues el escenario quedó expuesto como nunca en el Congreso y con la palabra de los protagonistas de la grieta versión 2023: Máximo Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta.

El recorte de fondos sobre la Ciudad aceleró esos procesos. El hijo de la Vicepresidenta expuso sin rodeos la intención de limar políticamente a la base logística del Pro. Si Cristina Fernández cometió el "error" de provocar a Mauricio Macri diciéndole que "para gobernar debían crear un partido y ganar elecciones" (cosa que pasó), Máximo es más pragmático: apunta al corazón de esa fuerza política. Larreta contestó a su modo, pero plantó bandera para la guerra. Va nuevamente a la justicia para reclamar fondos, pero sabe que el kirchnerismo lo subió al ring, lo eligió como nuevo enemigo.

El problema para el resto del arco político es que estarán obligados a definirse de uno u otro lado y probablemente en escalones más bajos. Los gobernadores, en especial los opositores, estarán en una situación incómoda. Coinciden con Larreta, dependen de Alberto Fernández.

Cómo impacta

En Mendoza lo saben. Pero tienen un pacto de lealtad de gestión con el Jefe de Gobierno. "No va a forzar nada porque es un caballero", dicen alrededor del gobernador Rodolfo Suarez. Traducido significa que Larreta no buscará sumar de manera forzada a Suarez a una guerra en la que no tiene mucho para ganar.

Una señal de esa visión se dará con la prórroga del Consenso Fiscal. Larreta no lo va a firmar como manifestación de disidencia por los recortes. La "rebeldía" de la Ciudad tiene explicación formal en la necesidad de recaudar lo que se recorta. El resto de las provincias adherirá aún con las disidencias políticas que hay. "Larreta es muy ubicado. No quiere que las provincias sacrifiquen nada", aseguran.

Una de las condiciones del Consenso Fiscal es no realizar demandas contra la Nación. Larreta ya lo hizo y no tiene pensado retroceder. Es más: desde la Ciudad de Buenos Aires crean nuevos tributos y dan señales de "autonomía" fiscal que van en contra del Consenso. Mendoza, al igual que otras provincias, sí avanzará e incluso mantendría los condicionantes para seguir con ayuda nacional.

Suarez y Larreta tienen una relación política muy buena. Mejor incluso de la que tiene el gobernador mendocino con sus correligionarios. El bloque de mandatarios opositores es algo flácido. Ya ocurrió con gestos del jujeño Gerardo Morales. Y sorprendió más el giro en el aire del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Aunque el Jefe de Gobierno asegura en privado que no forzará nada con sus aliados, sí busca subirlos a la pelea discursiva en público. "Esto afecta a toda la Argentina", dijo ayer.

Y no es que me afecte a mi, a la Ciudad o a los porteños y porteñas. Esto afecta a toda la Argentina. Porque este camino solo profundiza la grieta que tanto mal le ha hecho a nuestro país. Ahora, no cuenten conmigo para agrandar esa grieta. — Horacio Rodríguez Larreta ?uD83CuDFFCuD83EuDDFCuD83EuDD1AuD83CuDFFC (@horaciorlarreta) December 1, 2020

La zanahoria que desde Casa Rosada muestran a los gobernadores es pragmática. Es la promesa de distribución de los fondos recortados a la Ciudad y otros ítems. La sequía de recursos y el mal pronóstico sobre el 2021 condiciona a quienes gobiernan y también a quienes quieren gobernar, pues se aceleró la carrera electoral. Lo dijo Máximo Kirchner y si lo dice él lo debe pensar Cristina y la cúpula del kirchnerismo. La pelea no es por los recursos, sino por el poder que se construye en esos pocos kilómetros cuadrados donde vota el 50% del padrón electoral y donde se cuece lo que pasa en todo el resto del país.