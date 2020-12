Horacio Rodríguez Larreta: “Estamos más unidos que nunca”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, aseguró que la unidad de Juntos por el Cambio (JxC) "no está en riesgo", pero que "hay que cuidarla todos los días en cada distrito, en cada municipio, en todas las provincias".

"Hay que regarla todos los días", comentó en una reunión virtual encabezada por Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. En esta participaron más de mil dirigentes del espacio.

Además, festejó que "es un golazo la unidad de Juntos por el Cambio" y agregó que "estamos más unidos que nunca luego de un año muy difícil para todos los argentinos".

"Se ha trabajado muy bien en el Congreso nacional, lo mismo en las conducciones partidarias y en la gestión", comentó.

Respecto a la quita de fondos que sufrió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aseguró que "la discusión de la coparticipación no puede ser unilateral" y justificó que "la jurisprudencia de la Corte ha sido en general favorable para los distritos".

Mario Negri, por su parte, comentó que "nuestra prioridad es la unidad en la diversidad" y que "la elección de 2021 nos hace poner la energía en tratar de equilibrar el poder".

"Argentina va a terminar cayendo en un gran pozo si no logramos poner límites a los que buscan ir por todo", aseguró el diputado radical y remarcó que "el valor de la unidad ya no es patrimonio únicamente de los dirigentes, es una demanda de la sociedad para que no se siga desequilibrando el poder". Ambos coincidieron en que en las próximas elecciones pueden ganar en todo el país.

La reunión se realizó por medio de la plataforma Zoom y participaron por el radicalismo los diputados Facundo Suárez Lastra, Karina Banfi, Ricardo Buryaile, José Cano y Eduardo Brizuela del Moral; por el PRO el titular del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Carmen Polledo, Pablo Torello, Gustavo Santos, entre otros. Además, por la Coalición Cívica estuvieron presentes el titular del bloque Juan López, el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, la diputada Leonor Martínez Villada y el titular de la fuerza en Córdoba Gregorio Hernández Maqueda.