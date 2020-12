Tensión con Venezuela: Diosdado Cabello dijo que Alberto Fernández es "un tibio"

La relación entre Argentina y Venezuela se encuentra en un limbo de amor y odio. Desde el país bolivariano volvieron a criticar a Alberto Fernández y esta vez fue el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien dijo que el mandatario argentino es "un tibio" y criticó al canciller Felipe Solá. La respuesta llegó desde el Congreso de la Nación, por parte del diputado nacional Eduardo Valdés. "Seguro a Chávez no has agradado", deslizó Valdés en referencia a Cabello.

Diosdado Cabello es uno de los referentes del gobierno venezolano y en el programa televisivo que encabeza, llamado Aquí no se habla mal de Chavéz, cuestionó con dureza a Alberto Fernández. "No se moleste señor Fernández, si usted es tibio asúmase", manifestó.

En concreto, comenzó aclarando que no suele "meterme en los asuntos internos de ningún país". Pero acto seguido dedicó un par de minutos a cuestionar al mandatario argentino por su postura frente a Venezuela. "Al presidente de Argentina no le gusta que le digan que es tibio pero le gusta hacerse el loco cunado a Venezuela la llaman dictadura. Y su canciller cada vez que puede declara contra Venezuela. Exigimos respeto para nuestro país y para nuestro presidente", aseveró Cabello.

Luego recordó la relación que Hugo Chávez tenía con Néstor Kirchner y cuestionó la distancia que hoy existe entre ambas naciones. "Ahora la tibieza da por andar separados", subrayó.

"Milagro Sala está presa todavía y no pasa nada en la Justicia argentina. Pero será tema de otro momento. No se moleste señor Fernández si usted es tibio asúmase. Nosotros somos revolucionarios calientes. Hervimos. Nuestra sangre hierve con la llamarada de Bolivar", finalizó.

El comentario no tuvo respuestas oficiales por parte del gobierno argentino, que intenta no tensar la cuerda con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el diputado nacional Eduardo Valdés se expresó en las redes con ironía. "Ay Diosdado, ay Diosdado. Con la comida has jugado y los hambrientos no te han votado. Seguro que a Chávez no has agradado", fue el comentario del legislador kirchnerista.

Sin lugar a dudas la situación de Venezuela es uno de los puntos que más rispideces genera puertas adentro del Frente de Todos. La adhesión de Argentina al informe de la ONU sobre violaciones de los derechos humanos en ese país generó chispazos dentro del oficialismo y declaraciones públicas contra el canciller Felipe Solá.

Por otro lado, luego de las elecciones el Venezuela que tuvieron un 70% de abstención, Argentina guardó silencio y no se expidió al respecto.