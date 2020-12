El 1 de enero aumentan el teléfono, internet y la TV paga

Los servicios de telefonía, internet y TV paga tendrán un aumento del 5% a partir del 1° de enero. Y la suba llegará incluso al 8% para aquellos prestadores de menos de 100.000 abonados que no hayan aplicado ningún aumento en 2020.

Esto lo confirmó en un contacto que mantuvo con la prensa en Casa de Gobierno, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini. "La salida del descongelamiento de los precios será con aumentos de hasta el 5% para todos" los servicios prestados a quienes no requieren del plan básico universal y obligatorio, explicó el funcionario.



Por su parte, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sanchez Malcom, agregó que "las empresas pymes y cooperativas que tengan menos de 100.000 abonados podrán aplicar un incremento del 8% a partir del 1 de enero".



Estos incrementos están plasmados en la resolución 1466 del Enacom, a la que tuvo acceso Télam y que en sus considerandos entiende "prudente" admitir "excepcionalmente" que las empresas cuenten con un plazo de diez días para comunicar los incrementos a implementar dentro del tope autorizado.

Desde el sector privado y desde las firmas pymes dijeron a Télam que los aumentos del 5 y 8% para los servicios que se presten por fuera del plan básico universal y obligatorio de internet, telefonía fija y móvil y tv paga, "no son suficientes".

Estos aumentos corresponden a los servicios que se presten por encima de los previstos en la tarifa social o plan básico universal y obligatorio.

Desde las grandes empresas así como desde las pymes que operan especialmente en el rubro de internet fija, coincidieron en señalar que el incremento "no alcanza" para poder "reponerse de la inflación del 30% de este año".



"Si los ingresos de las empresas no pueden acompañar la inflación, nos dejan sin dinero para invertir, en una industria que si no invierte no funciona", enfatizaron.

La noticia de los aumentos en los servicios de telecomunicaciones se conoció hoy, en medio del anuncio de la entrada en vigencia desde el 1 de enero de un plan básico universal obligatorio (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y tv por suscripción con un precio a partir de 150 pesos.