Altercados en la paritaria entre distintas agrupaciones

Esta mañana la paritaria de ATE con el gobierno se vio interrumpida por la llegada de distintas agrupaciones que se hicieron presentes en el espacio cultural Julio Le Parc. Hubo momentos de tensión y cruces en la puerta del inmueble, pero finalmente se pasó a un cuarto intermedio y se permitió que los manifestantes hicieran sus reclamos ante las autoridades del gobierno que estaban en el lugar.

ATE ha aceptado la propuesta de 20% de aumento en tres cuotas y un bono de 54 mil pesos en 12 cuotas. Esta mañana llevaron la aceptación a la mesa paritaria y en ese momento llegaron trabajadores afiliados a Sitea y militantes de partidos de izquierda.

Para evitar complicaciones, se decidió pasar a un cuarto intermedio la paritaria para que los manifestantes pudiesen entregar su reclamo a los representantes del Ejecutivo.

"Estamos en un cuarto intermedio de la paritaria de la administración central y los compañeros de agrupaciones de izquierda vinieron a expresar necesidades que tienen. Son reclamos genuinos y por eso les dejamos su espacio para que los expresen", manifestó el secretario General de ATE, Roberto Macho.

Más allá de ello, dejó claro que considera que Sitea y el Partido Obrero no tienen representación de los trabajadores. "Sitea es el brazo social del Partido Obrero de Izquierda. No es un sindicato con personería gremial. Cada uno puede decir si o no, pero hay que respetar la democracia. Si no respetamos la democracia estamos perdidos. Lo que diga Sitea me tiene sin cuidado", subrayó el sindicalista en referencia al plebiscito en el cual los propios trabajadores determinaron la aceptación de la propuesta del gobierno.

Por último, le dedicó un párrafo a la exsecretaria general de ATE, Raquel Blas, hoy enfilada en el Partido Obrero. "Raquel Blas fue candidata a senadora y sacó 80 votos en la provincia de Mendoza", recordó.

Más allá de las diferencias que existen entre la conducción de ATE con Sitea y Raquel Blas, Macho remarcó que decidieron pasar a un cuarto intermedio para que ambos sectores pudieran entregar sus reclamos al Ejecutivo