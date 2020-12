Afirman que "hay muchas sospechas" de pedidos de coimas a Pfizer

El diputado nacional Alfredo Cornejo cuestionó las negociaciones del gobierno nacional para adquirir la vacuna contra el covid 19 y se mostró critico con lo ocurrido con el laboratorio Pfizer. Si bien estaba previsto que esa vacuna llegara al país, el ministro de Salud Ginés González García dijo que pedían "condiciones inaceptables" y por eso se cayó el acuerdo. Sin embargo, Cornejo hizo referencia a otras versiones.

"Hay muchas sospechas acerca de si se le ha pedido coimas y cosas de ese tipo", manifestó. "Circulan extraoficialmente y nadie aporta nada, así que no voy a ser yo el que genere esa sospecha. Pero sí creo que lo que no está claro es por qué Pfizer no llega a un acuerdo con la Argentina y sí con Chile, Brasil, México, Estados Unidos, la mayoría de los países europeos", adhirió.

Respecto a las explicaciones que dio González García sobre el acuerdo trunco con Pfizer, Cornejo contestó con otra de las polémicas en torno a la vacunación en Argentina. "Ahora debería informar qué pasó con la vacuna rusa, cuál es la verdad final del Gobierno", retrucó.

Se trata de la vacuna del laboratorio Gamaleya, Sputnik V, que estaría por llegar al país para vacunar a las poblaciones de riesgo. Sin embargo, un manto de dudas se tendió sobre su eficacia y seguridad luego de que el presidente ruso Vladimir Putin informara que no se la ha colocado porque no está autorizada aún para mayores de 60 años.

"Es muy fácil echarle la culpa a los laboratorios, como está haciendo Ginés, porque no tienen buena prensa. Yo también sospecho, pero ¿por qué cuentan ahora lo de las condiciones especiales para la Argentina? Lo que acá no se contó es cuáles fueron esas condiciones y no puedo entender cómo el país no tiene la Pfizer y el 23 de diciembre Chile empieza a vacunar. Y México también, que se supone es un aliado de Alberto Fernández y Cristina Kirchner", remarcó.

"Si bien yo desconfío de los laboratorios, también tenemos el derecho a desconfiar de que el Gobierno no ha hecho bien las cosas. No estoy haciendo ninguna denuncia. Circulan un montón de rumores, entre ellos, este que digo, pero no me hago cargo porque no tengo ninguna prueba", concluyó.