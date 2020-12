Vacuna rusa: la jefa de inmunizaciones de Mendoza desmintió a Vladimir Putin

Iris Aguilar, jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Mendoza e integrante de la Sociedad Argentina de Vacunología, aseguró hoy "que la vacuna Sputnik V contra el coronavirus se podrá utilizar en personas mayores de 60 años" y dijo que la documentación que avala esa afirmación "será publicada muy pronto".



"Hay buenas noticias, no voy a desmentir a Vladimir Putin pero todo ensayo clínico tiene distintas líneas de investigación, se siguen grupos etarios, pacientes con distintas características raciales, étnicas y este ensayo también", dijo Aguilar respecto a los dichos del presidente ruso, quien hoy indicó que no se aplicó la Sputnik V porque su rango etáreo no está aún incluido en la inmunización.



En su rueda de prensa anual, Putin dijo hoy que "las vacunas que están siendo administradas hoy entre la población general son para personas de un cierto rango de edad, y todavía no para personas como yo".



En ese sentido, Aguilar, que es médica de familia y especialista en salud pública, sostuvo que lo dicho por Putin "es real" porque la rama de investigación dispuesta por el Ministerio de Salud ruso ya tiene los resultados probados para vacunar a los menores de 60.





"Están vacunando a personal de salud y a docentes hasta 60 años", dijo, y agregó que otra línea de investigación para los mayores de 60 años "se está analizando en este momento, en tiempo real, con el comité de expertos y el Ministerio de Salud" y aseguró que ese estudio "se acaba de cerrar".



"La publicación de esos datos respaldatorios, que avalan que sí se va a poder usar la vacuna en mayores de 60 años con total seguridad, es inminente, y así se podrá hacer cuando llegue a la Argentina", agregó.



En igual sentido, la secretaría de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy desde Rusia que se "están terminando los últimos pasos para poder aprobar el uso" de la vacuna Sputnik V "en los mayores de 60 años" y ratificó que las gestiones apuntan a que las primeras dosis lleguen al país "antes de Navidad".



En cuanto a la comunicación sobre las vacunas, Aguilar mencionó que un grupo técnico asesor de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se refirió a "problemas de comunicación según la situación geopolítica y la politización que se realiza de la pandemia".





"El modo tendencioso de comunicar, lo digo por nosotros, atenta contra las vacunas y hace que la gente pierda credibilidad y confianza en las vacunas y eso es muy malo", señaló la funcionaria.



Aguilar dijo que "hay mucha competencia comercial" alrededor de la comercialización de las vacunas contra el coronavirus y afirmó que "detrás de todo esto hay gente científica, seria, que estudia".



"Cuando la gente nos pregunta y manifiesta desconfianza respecto a la velocidad en la que se crearon las vacunas, nosotros podemos decir que nunca en la historia de la medicina vino tanto financiamiento para generar una inmunización, así que a mí no me sorprende para nada la creación rápida de vacunas", agregó.