Rodolfo Suarez reconoció su mayor preocupación respecto a la vacuna rusa

El gobernador Rodolfo Suarez no ocultó su preocupación respecto a la información que circuló hoy respecto a que la vacuna rusa Sputnik V aún no ha sido autorizada para aplicarse en mayores de 60 años. "Por supuesto que me preocupa porque la política sanitaria efectiva es vacunar a la población más vulnerable que son los mayores de 60 años", reconoció el mandatario provincial.

La vacuna del laboratorio Gamaleya es la que está más cerca de llegar al país y hoy el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que no se la ha colocado porque no está autorizada en mayores de 60 años. Ese dato sembró mayores dudas respecto a su eficacia, algo que se ha defendido desde el gobierno de Alberto Fernández.

"Esperemos a ver qué dicen las autoridades de Anmat. Si sirve o no para mayores de 60 años. Realmente nosotros estamos esperando que llegue y cuando llegue estaremos preparados", subrayó el jefe del Ejecutivo provincial y manifestó que se ha trabajado para que el operativo provincial está listo para comenzar.

"Estamos absolutamente preparados en la provincia de Mendoza por si llega la provincia. Está toda la logística y los voluntarios preparados pero no depende de nosotros que llegue. La información que yo tengo es la que tienen ustedes en la prensa: que llega y que no llega", sostuvo.

Suarez reiteró en un par de oportunidades que la información no es precisa y que la comunicación está siendo confusa. "Por supuesto que me preocupa que no se pueda aplicar a mayores de 60 años, pero la información que manejamos es escaza. A veces la comunicación está siendo confusa en ese sentido", finalizó.