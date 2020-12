La oposición fulminó al Gobierno por el "mal manejo" de las vacunas

Juntos por el Cambio denunció el “irresponsable y mal manejo” del Gobierno en el tema de las vacunas contra el coronavirus. “Estamos preocupados y hubo una politización del tema, como con la cuarentena, que ha puesto a la población en alerta”, manifestó Patricia Bullrich, presidenta del PRO.

La vacuna de Pfizer no llegará a Argentina y sí se aplicará en Gran Bretaña, Chile y México. Con respecto a esto, Bullrich indicó: “Nos enteramos de algunas condiciones; hay olores extraños y por eso no llega a la Argentina. Algo pasó en la contratación. Queremos saber qué pasó. Que no vaya a ser que no tengamos esa vacuna porque alguien metió la mano”.

Alfredo Cornejo, titular de la UCR, le reclamó a Ginés González García, ministro de Salud, que vaya al Congreso a dar las explicaciones correspondientes sobre el tema. Además, comentó que Vladimir Putín dejó en ridículo a Alberto Fernández al decir que la vacuna rusa no está autorizada para mayores de 60 años.

“Si el Gobierno sabía que la vacuna rusa no se podía aplicar a mayores de 60 años, ¿por qué lo dijo?, y si sabía, ¿por qué engañó al pueblo argentino generando esa expectativa?”, indicó el exgobernador de Mendoza.

Y aclaró: “No está en nuestro ánimo pedir renuncias, pero sí llamar a la reflexión al gobierno nacional, que debería actuar con mayor humildad y dar certidumbre en materia sanitaria”.

Federico Angelini, vicepresidente del PRO, dijo: "El error o el recurso de marketing político de Alberto Fernández con la vacuna rusa confirma la sarasa con la que se maneja el Gobierno en temas que son prioritarios para la sociedad