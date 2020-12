El caliente cruce en TV de Luis Rosales y Leandro Santoro por la pandemia

En medio de la discusión por el manejo de la pandemia de coronavirus en la Argentina, Luis Rosales y Leandro Santoro protagonizaron un fuerte cruce en un programa de televisión, aunque más que un debate fue un intercambio de gritos carente de argumentos y propuestas, siendo más orientado hacia la chicana y la descalificación.

Ambos dirigentes participaron en la mesa de debate del programa A dos voces, en el canal TN, para dialogar sobre cómo el Gobierno nacional está encarando la problemática de la covid-19 y su impacto en la salud y la economía de los argentinos. Sin embargo, el tono de agresión fue incrementando rápidamente hasta el punto de volver la discusión inentendible y sin punto de retorno.

Aunque ya había mantenido un breve cruce con el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando 'Chino' Navarro, el periodista mendocino devenido en político libertario apuntó directamente contra el verborrágico legislador porteño del Frente de Todos.

Todo comenzó cuando Santoro estaba respondiéndole al legislador porteño de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, y le remarcaba que el programa de vacunación será posible "porque hay un Estado trabajando para que eso suceda", al contrario de "las políticas de libre mercado y desregulación, donde cada uno se compra la vacuna que quiere o directamente no se pone ninguna".

Sintiéndose aludido por la referencia, Rosales tomó el guante y lo interrumpió diciéndole que "el Estado presente fracasó en el manejo de la pandemia", a lo que Santoro respondió con ironía: "El Estado ausente seguramente hubiese funcionado mucho mejor. Es muy raro que vos digas que cuando te conviene el Estado tiene que estar y cuando no te conviene, no tiene que estar. Para cobrar impuestos, no tiene que estar, pero para resolver la inseguridad, sí".

El mendocino no dio el brazo a torcer y replicó elevando el tono: "No testeaban y no compraron test. Todos nuestros países vecinos estaban mejor en nivel de testeos. Estuvimos hasta recién en el lugar n° 63 en el mundo en testeos per cápita, lo que es una vergüenza".

Posteriormente, el legislador porteño volvió a chicanearlo: "¿Y quién debería hacerlo? Te da miedo decir que el Estado", a lo que Rosales respondió sin tapujos y caso a los gritos: "No, no me da miedo nada. Lo hicieron pésimo. Mataron mucha más gente que la que tenían que matar". Santoro le achacó: "Te parecés a (Javier) Milei e inventás cualquier cosa para ensuciar al otro".

"Tenés un discurso que no concuerda con la realidad. Fracasaron, fracasaron, fracasaron. Hagan bien las cosas", decía Rosales mientras Santoro también hablaba encima del periodista y excandidato a gobernador: "¿Por qué no las hacen bien ustedes? Si su propuesta todo el tiempo fue retirar el Estado y así el sistema público quedó como quedó".

Luego de que los conductores intentaran enfriar la discusión, Navarro irrumpió más calmado para defender a Santoro y le cuestionó a Rosales: "No matamos a nadie. Puede haber errores y quizás no los vemos. Así gritándonos no nos ayudás".