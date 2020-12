En qué se basa el poder real de Cristina Kirchner, según Elisa Carrió

Luego de que la Coalición Cívica promoviera un juicio político contra Cristina Fernández de Kirchner, Elisa Carrió disparó munición gruesa al afirmar que la vicepresidenta está “desesperada” porque “no va a lograr” conseguir su “impunidad”, aunque alertó que su poder real se basa en “la venganza y el miedo” que le tienen principalmente en el peronismo.

El espacio opositor creado por Carrió anunció el pasado lunes que promoverá en el Congreso un juicio político contra Fernández de Kirchner por “mal desempeño de sus funciones”, debido a sus reiteradas acusaciones a la Justicia y la Corte Suprema.

En ese sentido, la exdiputada reconoció que el proceso contra la vicepresidenta no tendrá lugar en el corto plazo, aunque confió en que “va a tener eventualmente los dos tercios el año que viene”. Así, para la dirigente opositora, Cristina Kirchner “está con una angustia enorme porque conoce el tema jurídico” y entiende que en algunas causas judiciales en su contra, como la de los sobreprecios en Vialidad, “no puede salir de una condena”.

“Ella vino para garantizarse impunidad, pero no lo va a lograr porque no se dan las condiciones. Si viniera un indulto, se cae el Presidente; si ella llegara a la Presidencia y se autoindulta, es nulo; y no hay indultos para delitos de corrupción porque es traición a la patria en los términos del (artículo) 36 (de la Constitución nacional) y además son delitos imprescriptibles”, detalló en el programa Mesa chica, del canal LN+.

Respecto a la gestión del presidente Alberto Fernández, Carrió consideró que “tenemos un Gobierno sin autoridad” y “un ministro de Economía (Martín Guzmán) que está negociando con el Fondo (Monetario Internacional) que pone como condición la estabilidad institucional y la lucha contra la corrupción, pero ellos no están asegurando las instituciones ni la lucha contra la corrupción”

¿En qué se basa el poder real de Cristina? Según Carrió, se basa “en la venganza y en el miedo que le tienen los propios peronistas”, y en esa línea, aclaró: “Cristina generó siempre miedo por su excesiva violencia. Muchos hombres del peronismo le tienen miedo a su locura y agresión que no tiene respuesta desde una visión educada. Nadie quiere su venganza, porque ella carece de límites. Es una mujer fuera de cualquier sentido común y sensatez”.

En otro tramo de la entrevista, la líder de la Coalición Cívica trató de “imbécil” al exministro de Justicia durante el gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, al sostener que “es una persona falta de inteligencia”, y además lo acusó de entorpecer algunas importantes investigaciones judiciales, como la del atentado a la AMIA y su posterior encubrimiento.

Mirá la entrevista completa a continuación: