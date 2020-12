Viento de cola: ahora los accionistas de EDEMSA buscan expandirse

El Gobierno nacional promulgó el Presupuesto 2021 y ratificó uno de los artículos que había sido introducido en la Cámara de Diputados para beneficiar a las empresas distribuidoras de electricidad. Se trata de una cláusula que otorga beneficios y casi licúa la deuda que tienen esas empresas con el mercado mayorista de la electricidad.

En Mendoza la principal beneficiada es EDEMSA, la principal distribuidora, que es considerada como deudora crónica y arrastra una "factura" de más de 8 mil millones de pesos. Ahora podrá refinanciar esa deuda en cuotas y con un interés bajo.

En Mendoza buscan que ese beneficio sea transferido a los usuarios. "Así va a ser", aseguraron desde el Gobierno. Es que la empresa y el Ejecutivo debieron acordar un nuevo proceso de regularización tras las distorsiones que generó la pandemia. Por un lado se congelaron las tarifas y no se cumplió el pacto de adecuación. Y la empresa no pagó las multas por 214 millones de pesos que le impuso el EPRE por mala calidad del servicio. En ese embrollo firmaron tablas: el Gobierno no cobrará las multas y las canjeará por obras.

El artículo 84 del Presupuesto, aseguran, fue gestionado por el propi Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y allegado personal a Daniel Vila y José Luis Manzano, propietarios de Andes Energía, la controladora de Edemsa. "Establézcase, respecto de las obligaciones pendientes de pago con CAMMESA por las deudas de las distribuidoras de energía eléctrica...un régimen especial de regularización de obligaciones", dice el Presupuesto. "Los criterios podrán contemplar diferentes alternativas, pudiendo reconocer créditos equivalentes a hasta 5 veces la factura media mensual del último año o el 66% de la deuda existente", establece el artículo particular. "La deuda remanente deberá ser regularizada mediante un plan de pagos con un plazo de hasta 60 cuotas mensuales, hasta 6 meses de gracia y una tasa de interés equivalente de hasta el 50% de la vigente en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA", agrega.

Como deudor crónico, Edemsa ha tenido momentos de tensión con CAMMESA. Pero hasta ahora salió airoso. No es la primera vez que un Presupuesto incluye beneficios de esa naturaleza. Ya había ocurrido con el artículo 15 del Presupuesto 2017, donde se reconocían ingresos no percibidos y prácticamente se condonaban las deudas. El gestor de ese articulo fue nuevamente Massa. Aunque nunca se cumplió del todo, sí generó un hecho político y jurídico que sirvió como elemento en los reclamos y causas judiciales.

Expansión

Pero hay más movimientos en el mercado eléctrico y particularmente con los accionistas de EDEMSA. Es que el mismo grupo, liderado por Manzano, está en negociaciones para comprar la distribuidora Edenor, la más grande del país. A pesar de la crisis que aseguran aqueja a esa empresa, los accionistas se expanden aprovechando el viento a favor. Esa empresa tiene a su cargo también la hidroeléctrica Ameghino, ubicada en Chubut. El mismo grupo escindió los negocios petroleros en 2012, que están volcados en Andes Energía.

Esas negociaciones, reveladas por el diario La Nación, incluyen a dos empresas con intereses en Mendoza y vínculos políticos. Edenor es parte de Pampa Energía, una de las empresas energéticas más grandes del país y que es parte en todo el circuito; desde la generación y transporte, hasta la distribución. En la provincia tiene a su cargo las hidroeléctricas Diamante y Los Nihuiles.

Edenor tiene problemas similares a los de Edemsa en cuanto a congelamiento de tarifas y pérdida en los últimos meses. También arrastra deudas con CAMMESA, aunque proporcionalmente es menor.

En ese negocio el contexto es todo: la posibilidad de que a futuro aumenten las tarifas y algún otro tipo de señal política hacia el sector podría generar cambios de humor.