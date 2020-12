Quién es el cura K que pidió salvar a Boudou y destituir a la Corte

Francisco "Paco" Olivera es referente del gripo de Curas en Opción por los Pobres y es uno de los impulsores de la marcha por la libertad de exfuncionarios kirchneristas que se encuentran detenidos. Ahora, el sacerdote salió a pedir un indulto para Amado Boudou y sugirió llevar a juicio político a los integrantes de la Corte Suprema entendiendo que son los impulsores de la persecución política contra esos detenidos.

“Si tuvieran un poquito de vergüenza tendrían que renunciar los cinco y como no la tienen hay que buscar la manera de que se vayan: juicio político o como sea", manifestó.

Para Olivera la Corte "pasó un límite cuando tuvo tiempo para ver el per saltum de esos jueces como Bruglia, puestos a dedo por el macrismo, pero no tuvo tiempo para ver una causa llena de irregularidades de nuestro ex vicepresidente Amado Boudou". "Eso fue una extorsión, que así lo entendió el arco (político) más amplio, que no es el macrismo, pero todo el resto lo vio así”, manifestó y dijo que los integrantes de la Corte "pasaron un límite demasiado descarado".

"No puede ser que con un gobierno nacional y popular tengamos esta deuda pendiente de la democracia. Nadie pide libertad por gusto sino que se revisen las causas y se vea cómo todas fueron armadas y amañadas”, agregó.

No es la primera vez que Paco Olivera defiende a procesados y condenados por corrupción. En abril dijo que pone "las manos en el fuego" por algunos funcionarios nacionales. En concreto, defendió a quienes renunciaron por comprar productos con enormes sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social.

"Conozco personalmente a algunos de los funcionarios que renunciaron. Yo pongo las manos en el fuego por ellos, porque son personas honorables, de carrera, que renunciaron por solidaridad porque estaban en el área", manifestó.

Incluso, se presentó como querellante en la causa por las escuchas ilegales por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo.