Pablo Biró, sobre El Palomar: "Fue un negociado con los amigos de Macri"

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, consideró hoy que "era imposible de operar" desde el Aeropuerto de El Palomar y denunció que esa terminal aerocomercial "fue un negociado de pocos", en alusión a los "amigos" del anterior gobierno de Cambiemos.



"La revolución de los aviones fue un negociado privado con los amigos de (Mauricio) Macri, con el paquete accionario de FlyBondi y los intereses que había detrás de eso", dijo Biró en declaraciones a El Destape Radio. Agregó que "era imposible de operar en el aeropuerto de Palomar porque no había infraestructura" y señaló que por ese motivo "era un peligro en sí mismo".



Dijo que "la revolución de los aviones fue el nombre que le pusieron en el Gobierno anterior para reventar Aerolíneas Argentinas (AAA) en forma gradual y darle a sus amigos el negocio aerocomercial".



"Nosotros ya dijimos que eso del Palomar iba a terminar mal, con todos los laburantes afectados, los usuarios a pata; las políticas de Mauricio Macri en política aerocomercial dejó a los laburantes de Avianca, a los de Lan sin laburo", agregó el sindicalista.





De esta forma, el titular de APLA respondió la carta difundida el fin de semana por el expresidente Macri refiriéndose el cierre de las operaciones comerciales en el Aeropuerto de El Palomar.



“Hoy, con los protocolos, la infraestructura de los aeropuertos debe ser amplia y se debe potenciar para que no colapse y eso era de imposible cumplimiento en El Palomar. El cierre del aeropuerto de El Palomar para vuelos comerciales es de sentido común; Palomar era un peligro en sí mismo", insistió Biró.



Recordó que "en el único período que LAN perdió plata fue con la gestión Macri" y señaló que "lo de Avianca fue un negocio de los Macri para autocomprarse MacAir".



Asimismo, dijo que "Macri debería estar declarando ante la Justicia en vez de estar haciendo declaraciones a través de las redes sociales" porque "reventaron (empresas como) Sol, Avianca, Andes, LAN y golpearon mucho Aerolíneas Argentinas".





Por otra parte y consultado sobre el proyecto de construir un proyecto inmobiliario en Costa Salguero, dijo que aún no iniciaron denuncia judicial pero adelantó que no van a permitir que vuelva a suceder una tragedia como la de LAPA.



"Aún no iniciamos la denuncia judicial. Nosotros no vamos a permitir que nos pase lo de (la tragedia de) LAPA; seguir aumentando la estructura edilicia de Costa Salguero es atentar contra la modificación de aeroparque para que sea más seguro", sostuvo.