"Chiche" Duhalde y los "cagones" peronistas que no critican a Cristina

En un tono muy duro, Hilda 'Chiche' Duhalde reiteró sus profundas diferencias con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó las actitudes del presidente Alberto Fernández y los gobernadores del PJ por alabar las acciones de la líder del Frente de Todos. "Cristina tiene poder porque estamos llenos de dirigentes cagones que no saben hacer lo que tienen que hacer", enfatizó.

En declaraciones durante el programa Ya somos grandes, del canal TN, 'Chiche' Duhalde señaló que la "verdadera" Cristina Kirchner salió en la última carta en la que atacó con virulencia a la Corte Suprema de Justicia, y no ocultó su decepción sobre la marcha que fue adquiriendo el Gobierno nacional en los últimos meses.

"Cuando ella elige a Alberto Fernández como candidato a presidente, pensé que algo había cambiado, y verdaderamente creí en eso y me gustó lo que se habló. Pero poco a poco, Cristina fue mostrando su verdadera cara, y fuimos viendo paralelamente cómo Alberto iba desvaneciendo su figura", sintetizó.

En ese sentido, la exsenadora consideró que esa ecuación "exclusivamente es culpa de Alberto, porque la sociedad lo votó como Presidente y él tendría que tener claro que le quedan tres años por delante y que tiene que asumir el rol para el cual el pueblo lo votó, más allá de todos los disparates que Cristina pueda cometer".

Al igual que sucedió con Fernández, 'Chiche' Duhalde se mostró sorprendida con el alineamiento de los gobernadores que responden al PJ respecto a las decisiones impulsadas por Cristina Kirchner, como la reforma de la Justicia y el impuesto a la riqueza: "Me llama poderosamente la atención la actitud de los gobernadores peronistas. A lo mejor están muy mal de recursos, pero nada justifica el silencio de los dirigentes políticos, porque son cosas muy graves".

"Cristina tiene poder porque estamos llenos de dirigentes cagones que no saben hacer lo que tienen que hacer", enfatizó la exlegisladora, y parafraseando una conocida frase de Juan Domingo Perón (‘Primero está la Patria, después el movimiento y al final los hombres’), remató: "Si primero está la Patria, no podemos dejar que pasen las cosas, no puede ser que nadie salga a defender los intereses comunes que están en juego".

Por otro lado, 'Chiche' Duhalde estimó que "estamos en un momento institucional gravísimo, un deterioro institucional que no sabemos hasta dónde puede llegar, ni hablar de la situación económica y social.

Además, comentó qué le diría a Alberto Fernández si tuviera la oportunidad: "Ponete los pantalones y empezá a gobernar porque nos vamos al demonio".