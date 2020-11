Los dichos más polémicos de Jorge Lanata sobre Alberto Fernández anoche en PPT

Jorge Lanata presentó en su programa Periodismo para Todos (PPT) una investigación sobre las complicaciones que podría tener la vacuna rusa Sputnik si no es testeada antes en la población. "¿Seremos conejillos de indias?", se preguntó y apuntó contra el presidente Alberto Fernández.

En un monólogo, Lanata se mencionó respecto del anuncio del mandatario sobre la futura compra de 25 millones de dosis de la vacuna de Rusia: "La semana pasada, el Senado aprobó una ley que fija que ni los laboratorios ni el Estado se van a hacer responsables ante eventuales efectos adversos que tengan las vacunas".

Siguió con ironía: "Cualquier inconveniente tenés que ir a hacer el reclamo personalmente de 8 a 12 en una oficina en Chernóbil. Si la vacuna causa algún efecto va a haber que ir a reclamar a Moscú".

En este sentido, criticó el manejo del Gobierno, que ya hizo un programa de vacunación y anticipó las medidas que va a tomar, pero que aún no tiene la vacuna. "Es como decir ya limpié la parrilla y prendí el fuego, solo me falta la carne", comparó, y agregó: "El Gobierno hace bien, trata de agenciar de todas las vacunas posibles, pero ninguna está aprobada, mucho menos la rusa, que no va a estar producida en meses".

Lanata dejó en claro que no confía en la vacuna Sputnik que está desarrollando el país de Vladimir Putin. Además criticó a Fernández, quien en una conferencia de prensa dijo que será el último en dársela: "Lo que traducido significa: 'Ni en pedo me pongo esta cosa que no está ni probado'. Capaz la vacuna ya está. Lo que estaría retrasando su salida al mercado es el prospecto con las contraindicaciones, que puede ser más largo que la carta de Cristina".

Es importante recordar que el propio Putin aseguró que el país tiene problemas para fabricar la vacuna de manera masiva y, en este sentido, ya bajaron la estimación de 30 millones de dosis a poco más de 2 millones para fin de año.

El conductor no solo apuntó contra Fernández por la vacuna sino también contra el ministro de Salud, Ginés González García, al recordar que había dicho que el COVID-19 no iba a llegar al país.

"Ginés 'cree' que la cuarentena no fue tan larga y que la vacuna rusa funciona. También creía que el Covid no iba a llegar, creía que en el verano iba a desaparecer. También creía que el pico llegaba en junio, después en julio, después en agosto. Creía que en septiembre iban a empezar a bajar los casos. Ginés nunca pega una, pero se ve que tiene una fe de la gran puta", relató.