Fuerte cruce entre Javier Milei y Hernán Lombardi por la marcha del 8N

Los economista liberales Javier Milei y José Luis Espert fueron duramente criticados por "aprovechar la marcha" contra el Gobierno que se registró el domingo para hacer campaña. En redes sociales incluso se viralizó un video en el que los referentes liberales son "echados" de la marcha en las inmediaciones de la Quinta de Olivos.

Tras la marcha, Milei se cruzó con el titular del Sistema Federal de Medios de la administración de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, en el programa "Una vuelta más" de TN, donde ambos estaban de invitados.

"Todo el mundo tiene derecho a ir, a mí me parece que se vulnera un espíritu de las marchas poniendo banderas partidarias, pero cada cual tiene derecho a hacer lo que quiere, lo importante es entender el espíritu de la gente", sostuvo Lombardi.

Milei se defendió asegurando que no podía hacerse cargo de las banderas que se colgaron en el Obelisco porque él se manifestó en Olivos. "La gente del partido libertario viene poniendo esas banderas sistemáticamente. Tiene que ver con ser liberales libertarios, manifestar nuestro profundo repudio, desprecio y asco por la corporación política profesional. Así que no tiene tanto que ver con una cuestión partidaria, de hecho aún el partido libertario no es partido", justificó el economista, quien será candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2021.

Si bien Lombardi se mostró conciliador, Milei volvió a criticar al gobierno de Macri y aseguró que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos "son lo mismo". "Ni Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos están en condiciones de defender estos valores, los valores del liberalismo", sostuvo el economista liberal.

"El Gobierno al que perteneció Lombardi no respetó nada de esto porque cuando tuvo que subir impuestos los subió, como el impuesto a la renta financiera; cuando tuvo que avanzar sobre el derecho a la propiedad de los tenedores de pesos, les defaultearon la deuda; y avanzaron también con la ley de góndolas, que es un avance sobre el derecho de propiedad de los supermercadistas", explicó su postura Milei.

"Son lo mismo. Hay dos sistemas en realidad: el liberalismo y el socialismo. Cualquier solución intermedia es inestable y tiende al socialismo; los kirchneristas van violentamente y Macri te llevaba al socialismo a otra velocidad. Claramente, el gobierno de Macri fue un gobierno social demócrata, eso no es liberal", sostuvo el economista liberal.

Lombardi cruzó a Milei y defendió la gestión económica de Cambiemos, a lo que el economista respondió de manera muy vehemente. Fue entonces cuando Lombardi le dijo: "No estoy acostumbrado a gritar". Y Milei concluyó: "No estás acostumbrado a gritar, pero tampoco a hacer buena economía".