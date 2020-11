Así fue la despedida de Alberto Fernández a Evo Morales

Alberto Fernández despidió hoy al exmandatario de Bolivia Evo Morales en el regreso a su país, justo en el lugar que comunica a la Argentina con la vecina nación. La jornada estuvo marcada por una fuerte presencia de ciudadanos, tanto pertenecientes a distintos espacios políticos y movimientos, como vecinos del lugar.



En La Quiaca, del lado argentino del puente Horacio Guzmán que une esa ciudad jujeña con Villazón, en Bolivia, centenares de ciudadanos se dieron cita para despedir a Evo y saludar al presidente Alberto Fernández, que fue quien lo despidió minutos antes del mediodía con palabras de afecto y de reivindicación al exmandatario boliviano y quien fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera.

uD83CuDF99“Evo hizo a lo largo de su gestión un trabajo impresionante, si hay un lugar en América Latina donde las estructuras económicas y sociales cambiaron ese lugar se llama Bolivia”. El presidente @alferdez despidiendo al ex presidente boliviano Evo Morales, quien regresa a su país. pic.twitter.com/qcOmvYL0MB — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 9, 2020

Los manifestantes llegaron al lugar desde bien temprano portando pancartas que los identificaban y con cánticos y vestimentas que le dieron colorido y entusiasmo al lugar.



Fernández despidió al exmandatario boliviano con un abrazo, luego de un mensaje en el que dejó claro que "el pueblo no se equivoca" y que por eso "ha ido a las urnas a revindicar el proyecto que Evo (Morales) representa".



El exmandatario boliviano puso así hoy fin a su exilio de cerca de un año, al retornar a su país tras la asunción, ayer, del presidente Luis Arce, perteneciente a su propio partido político, el Movimiento al Socialismo (MAS). Fernández fue a despedir a Evo para "garantizar" que el regreso a su patria, "de la que nunca debió haber salido, ni ser maltratado como lo fue", en referencia al gobierno que tomó el poder tras su exilio.



"No queremos países para uno, sino países para todos", dijo además el mandatario argentino, y aseguró que "somos la Patria Grande que quiere Justicia", en referencia a América Latina.



"Hoy es un día importante en mi vida, volver a mi patria que tanto quiero me llena de alegría", expresó esta mañana el expresidente boliviano, en su cuenta de Twitter.



Fernández arribó anoche a esa ciudad norteña argentina, tras participar de la asunción de Arce y a su llegada sostuvo que "lo más tremendo que pasó en los últimos cuatro años fue la desintegración de América Latina".