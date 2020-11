Rogelio Frigerio: "La gente decidirá si Macri va a liderar la oposición"

Rogelio Frigerio, exministro del Interior, dio una entrevista en una radio porteña donde definió que a Mauricio Macri no le “alcanza con ser un ex presidente” para ser el líder de la oposición.

Al mismo tiempo, intentó bajar el tono a la polémica por las declaraciones de Macri quien dijo estar arrepentido de haber “delegado la negociación política” de su gestión a Frigerio y el ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Por su lado, Frigerio contestó que el expresidente “planteó que el error fue que él se tendría que haber involucrado un poco más y yo concuerdo con eso, nosotros se lo pedíamos”.

Además, argumentó que el gobierno fue débil por falta de representación en el congreso y de gobernadores afines que “requería que la máxima autoridad política estuviera dedicada la mayor parte del tiempo a construir gobernabilidad”.

Al mismo tiempo comentó que consiguieron los consensos para pasar “el 90% de las leyes que el Ejecutivo pedía”. “Nosotros no teníamos poder, teníamos muchísimas responsabilidades –agregó-, pero no teníamos el poder delegado”.

“Los liderazgos no se declaman y no se piden, se ganan en elecciones. Todos los que quieran liderar tienen el derecho a pretender hacerlo. Después lo va a decidir la sociedad”, comentó, pero enfatizó que “no alcanza con ser ex presidente” y que “la gente tiene que decidir si Macri va a liderar o no”.