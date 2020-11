San Juan: el sistema de salud volvió a Fase 1 por las muertes

San Juan, que desde el inicio de la pandemia reportó 101 fallecidos por Covid-19, vive desde hace dos semanas un aumento consecutivo de contagios de coronavirus, por lo que el gobierno elevó los controles en los lugares más problemáticos y amplió la cantidad de camas de cuidados intensivos.



El subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo, sintetizó la situación al señalar que "el sistema de salud tiene una contracción a la Fase 1", lo que implica que "no solo hay disminución de prácticas ambulatorias, sino también reasignación de personal".



Esto se debe a que "la provincia tiene recursos físicos y tecnológicos, disponibilidad de camas y la posibilidad de ampliar la capacidad, pero no así recursos humanos", añadió.



Según la información oficial, hasta el último parte había 188 pacientes internados en las áreas de Covid-19 de ocho hospitales públicos y otras 33 personas internadas en tres clínicas privadas, la mayoría con respiradores.



Espejo reconoció que "el 85 % de las camas de UTI estatales están ocupadas" y que en el hospital Guillermo Rawson (el más grande de la provincia) solo "hay 3 camas disponibles".



Para evitar que el sistema sanitario sanjuanino colapse, el gobierno decidió "aplicar un plan de expansión de camas, con el que se sumarán 12 camas críticas y 20 de moderados al hospital Rawson, 16 para pacientes leves y moderados en el hospital Julieta Lanteri y 30 para personas con problemática Covid moderada en el CEMEC", aunque reconoció que "el limitante o factor álgido no es las camas, sino el recurso humano".



La escasa cantidad de terapistas, hizo que "se están reforzando con el aporte de cardiólogos, emergentólogos o cirujanos de trauma de otros servicios", añadió.



En tanto, en el microcentro de la capital sanjuanina avanzaban los controles de acceso a los comercios y en los clubes la supervisión de los deportistas, así como en templos y espacios verdes.



El Comité Covid-19 también estableció una nueva normativa para el ingreso a la provincia que implica contar con un análisis de PCR negativo con no más de 72 horas de vigencia, tras lo que deberá permanecer en hoteles durante 7 días, con hisopado al quinto día. En caso de no contar con PCR negativo, el ingresante quedará 14 días en un hotel designado por el Estado, que deberá pagar de su bolsillo.