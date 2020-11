Moreau y un comentario que revela tensión en el kirchnerismo

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau dejó claras las críticas que le hacen desde el kirchnerismo a la Ministra de Justicia Marcela Losardo. El detonante fue la postulación de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, pero sirvió para que el diputado sacara a la luz diferencias y enojos que vienen arrastrando desde hace meses.

Losardo ratificó al juez Daniel Rafecas como el candidato del Gobierno y pidió que el Senado acompañe su pliego. "Lo extraño es que la ministra haya aparecido solamente para esto. Hace seis meses estamos debatiendo cuestiones judiciales, como el caso Stornelli, la situación del procurador Eduardo Casal y la reforma de la Justicia, nada más y nada menos", criticó Moreau en diálogo con el canal IP.

Incluso, en esa entrevista el diputado pareció marcarle la cancha al propio gobierno al aclarar que si bien Rafecas es el candidato de Alberto Fernández "los tiempos y la agenda del parlamento se dictan en función de las circunstancias que se viven en el ámbito parlamentario".

Y en eso volvió a cargar contra Losardo por no haberse expresado con mayor contundencia sobre la necesidad de la reforma judicial o cuestionando el traslado de jueces realizado por el macrismo. "Si algo que no ha faltado en la Argentina son los debates respecto a la situación judicial y me parece que no hubo una presencia lo suficientemente contundente en ese sentido", lanzó Moreau.

En este sentido dijo que a pesar de que los temas fueron tratados con profundidad en el Consejo de la Magistratura y en el Senado, Losardo no participó en esos debates. "En algún momento podría haberse escuchado esa voz porque era muy importante. El Presidente sí ha sido muy claro en esta materia y por supuesto eso lo sentimos como un respaldo", agregó el diputado vinculado políticamente a Cristina Kirchner.

Por último, destacó la importancia de que Alberto Fernández haya expresado en un acto público la necesidad de que la reforma judicial se trate en Diputados a la brevedad.