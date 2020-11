El gesto de Eduardo Feinmann hacia Florencia Kirchner que sorprendió a todos

El conductor televisivo Eduardo Feinmann siempre se ha mostrado crítico de la gestión de Cristina Kirchner. Sin embargo este jueves sorprendió a más de uno cuando, al aire, defendió a la hija de la vicepresidenta. "La verdad, de corazón, me arrepiento de haber hecho doler a Florencia Kirchner en algún momento por algo que haya dicho", subrayó mientras protagonizaba el pase con el programa siguiente conducido por Baby Etchecopar.

Si bien Feinmann intervino en una discusión para pedir perdón a la hija de Cristina Kirchner, en su defensa también dijo que se trata de "una chica enferma". "Prefiero no hablar de Florencia Kirchner; es más, me arrepiento de haber hablado mal de ella en su momento. Es una chica que nunca fue funcionaria y es una mujer enferma. No es una chica -se corrigió-, es una mujer enferma", subrayó.

El comentario de Feinmann llegó luego de que Baby Etchecopar cuestionara a Cristina Kirchner por tener "una hija con 6 palos verdes en una caja fuerte y nunca laburó". Fue en ese momento que intervino Feinmann y sorprendió al kirchnerismo al "proteger" a la menor de la familia Kirchner. "Yo estoy hablando de los 6 palos verdes. Una cosa es la enfermedad de la chica y otra son los 6 millones de dólares que tiene en la cuenta", lo retrucó Etchecopar.

"Métanse con Máximo Kirchner, métanse con Cristina, que es la más corrupta de la historia. Para mí Florencia es otra cosa. Yo la separaría. Es una cuestión mía personal", acotó Feinmann para dar por finalizado el tema.