Nación ratificó a Rafecas como su candidato a la Procuración

La candidatura del juez federal Daniel Rafecas para la Procuración General de la Nación continuará sin cambios y el Gobierno nacional espera que la oposición de Juntos por el Cambio "acompañe" esa postulación, aseguró la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo.

"Esperemos que el Senado acompañe la candidatura para el procurador propuesta por el Presidente" Alberto Fernández, dijo hoy Losardo en declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam, en las que consideró que el jefe de los fiscales "es una figura crucial en la investigación penal".

En ese marco, la Cámara alta además retomó el debate de los proyectos que modifican la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal respecto a la duración del cargo del procurador general de la Nación, pese a los reproches de Juntos por el Cambio.

"No hablé con Rafecas pero me parece que cuando se refiere a los dos tercios (que necesita su postulación para aprobarse) habla del consenso del arco que debe tener para ser procurador", comentó Losardo.

Los principales referentes de Juntos por el Cambio dedicaron su reunión semanal de hoy a la discusión por los eventuales cambios a la ley del Ministerio Público. Aceptaron que esa posibilidad les "genera preocupación" y evitaron fijar formalmente una postura luego de que la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, defendiera días atrás el acompañamiento parlamentario al candidato del Ejecutivo, Rafecas, para la Procuración.

Consultada sobre la posición de la fundadora de la CC, Losardo declaró: "Es valioso cualquier apoyo, no solo el de Carrió. Necesitamos tener un procurador. No me sorprenden los que piensan diferente, los recibimos pero siempre en el marco del derecho".

La discusión de la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal continuará en el Senado el próximo lunes, desde las 15, con una nueva ronda de audiencias, según informó el presidente de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli.

Rafecas, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires, fue elegido por el presidente Alberto Fernández para asumir en la Procuración General, puesto que está vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, a fines de 2017.

El expresidente Mauricio Macri impulsó sin suerte a Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego quedó frenado en el Senado, en medio de la discusión política entre el PJ y el macrismo.

El pliego de Rafecas ingresó formalmente al Senado el pasado 12 de marzo, días antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. A partir del ingreso del pliego y de la publicación en el Boletín Oficial, quedó abierto el proceso de presentación de adhesiones e impugnaciones en el ámbito parlamentario antes del llamado a audiencia pública, en la que debía exponer el postulante, pero el trámite quedó demorado.

La postulación de Rafecas recibió alrededor de 700 apoyos y tres impugnaciones para cubrir ese cargo estratégico para el funcionamiento de la justicia.