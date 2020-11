Llamativo respaldo de un gobernador radical a Alberto Fernández

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (JxC), consideró hoy que tiene "expectativas de que la economía va a estar muy bien" y sostuvo que el trabajo conjunto entre Nación y las provincias, que se viene realizando por la pandemia de coronavirus, "hay que replicarlo en otros temas", tras reunirse con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Casa Rosada.



"Fue importante concretar un convenio con Rusia (por la vacuna contra el coronavirus). Obviamente que va a poder ser aplicada cuando esté autorizada, cuando termine la tercera fase, pero es importante que el Gobierno haga convenio a futuro", señaló Morales en declaraciones periodísticas formuladas al término del encuentro con Cafiero.



El mandatario radical expresó que, "como país, tenemos experiencia en los tratamientos" y añadió: "Creo que hay que aplicar todas las terapias que se han usado en las distintas provincias para que el año que viene tengamos normalidad. Tengo muchas expectativas de que la economía va a estar muy bien".

UN PASO MÁS HACIA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO

Hoy en Casa Rosada, mantuve una importante reunión con el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, quien me confirmó el tramo de U$S67.000.000 del crédito educativo acordado ante el Banco Centroamericano de Integración Económica.





Además, contó que, en el encuentro con el jefe de Gabinete, se repasaron "temas del país, acerca de cómo estamos con la pandemia".



"Le acabo de dejar un informe sobre cómo estamos en Jujuy, que es bastante mejor, pero como sabemos todos, la situación epidemiológica es precaria como en todos lados", subrayó el mandatario.



En otro orden, Morales sostuvo que "no había otro camino que el Gobierno nacional trabaje con las provincias" en referencia a la relación con los gobernadores.



"Con el área de Salud, con Ginés (Gonzalez García) hemos tenido una buena coordinación, con el Presidente también, de no ser por eso habríamos estado en una situación mucho más calamitosa", agregó.



Al respecto, aseguró: "Comparto todo lo que se ha hecho, ratifico, lo volvería a hacer. Hay que seguir y no confiarse, hay rebrotes en el mundo, lo tenemos que ver todos, no hay que bajar los brazos".



En otro orden, Morales apuntó que ahora "hay una buena oportunidad para que el Presidente convoque a los distintos sectores" y consideró que hoy más que nunca necesitamos la unidad de todos los sectores para que el país esté mejor.



"Hay que replicar lo de la pandemia en otros temas, aún en temas constitucionales", aseveró el mandatario jujeño.



Consultado sobre el proyecto de Presupuesto 2021, que actualmente analiza el Senado tras la media sanción que obtuvo en Diputados, Morales señaló que sus legisladores "acompañaron en general".



Además, el mandatario jujeño puso el acento en que se trata de "la herramienta que todo Gobierno necesita para gestionar y, particularmente en el 2021, donde hay que normalizar" la situación tras la pandemia y consideró que "es una buena herramienta para darle al Gobierno nacional".



Morales destacó también que "comparte" y que le parece "bien" lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el día de ayer.



El fallo dispuso que los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y German Castelli podrán permanecer en los cargos a los que fueron trasladados, pero de manera provisoria hasta que sean designados magistrados titulares en esos puestos, según el procedimiento de rigor establecido por la Constitución, que incluye el concurso.

Fuente: Télam