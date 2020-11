Asesor presidencial: "No podemos esperar 2 años para ver cómo funciona la vacuna"

Luego de que el gobierno nacional anunciara la compra de millones de dosis de la vacuna rusa se desató la polémica. ¿Es una cuestión de temor por la tecnología que utiliza o un tema ideológico? Lo cierto es que una encuesta reveló que sólo 4 de cada 10 argentinos están dispuestos a ponérsela, por lo menos en una primera etapa.

Por esto hablamos con Luis Cámera, médico clínico y asesor presidencial, quien dijo que en el último tiempo se ha dado un fenómeno nuevo, que son los movimientos antivacuna. Estos, se instalaron en las redes sociales y a partir de allí generaron la discusión. Para Cámera, en la actualidad "la gente tiene que estar más convencida de lo que le dicen que hay que hacer. Lo que no significa que tengan razón o no, ni que tomen buenas decisiones tampoco".

¿Por qué la mayoría de los argentinos rechaza la vacuna rusa?, le preguntamos al asesor de Alberto Fernández, quien dijo: "Yo creo que hay cuestiones ideológicas, falta de interpretación de lo que está pasando y, además, atravesamos un momento de omnipotencia en el mundo occidental, que ha sido muy nociva".

Para explicar aquello, Cámera dijo que esa omnipotencia se manifiesta de dos maneras: "Hace años atrás venían avisando que podía haber una pandemia y nos agarró sin fármacos, sin vacuna, sin nada. La otra omnipotencia es que mientras el coronavirus nos está ganando en el mundo, la gente interpreta que es un problema de los gobernantes que no hacen bien las cosas. Entonces, si nos infectamos es porque los gobiernos de cualquier parte no hicieron lo que tenían que hacer". "No es así. No nos estamos dando cuenta del rival que tenemos enfrente", concluyó.

Justamente para el especialista, "esa misma omnipotencia es la que los lleva a pensar que tampoco se quieren vacunar, son manifestaciones de la misma forma de pensar". "No nos damos cuenta de que estamos frente a un enemigo formidable, uno tiene que entenderlo y adaptarse a esa circunstancia, sino vamos a dar de frente contra la pared, que es la realidad", aseguró.

¿Por qué elegimos la vacuna rusa?

Cámera citó a los máximos referentes del gabinete de Salud y dijo que, por lo que explicaron desde el gobierno, hay pre contrato con 5 vacunas, además de la rusa, para que así logremos tener la mayor cantidad de gente vacunada en el menor tiempo posible. "A mi me parece una decisión importante tener varias opciones y que al mismo tiempo mucha gente se pueda vacunar", reflexionó.

Sobre los plazos, de la campaña de vacunación dijo que "diseñar el sistema de vacunación es complejo. Se habla de 12 millones de personas, lo cual implica una logística tremenda".

Finalmente, concluyó en que "también hay que ver con el curso del tiempo la efectividad a largo plazo de la vacuna, no sabemos si va a durar un año o no, pero tampoco podemos esperar dos años para ver exactamente cómo se maneja la vacuna y recién ahí vacunarnos".