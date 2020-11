La promesa de una infectóloga sobre las vacunas en la Argentina: "Tendremos..."

La infectóloga Florencia Cahn señaló que “en el transcurso del año que viene” es posible que “tengamos disponible más de una vacuna” contra el coronavirus en la Argentina, e incluso manifestó que podrían estar disponibles para toda la población una vez que sean vacunadas las personas con algún factor de riesgo.

“Las once vacunas que están en fase III todavía permanecen bajo investigación. Todas las tratativas que está haciendo el Gobierno no solo con la vacuna rusa sino también con las demás, son a riesgo que no puedan demostrar sus resultados”, sintetizó Cahn en conversación con el programa Animales Sueltos, del canal América, respecto a las negociaciones que el Ejecutivo argentino encaró con su par de Rusia para la compra de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

Ante la consulta sobre cómo saber si la pandemia de coronavirus y la medidas de restricciones sanitarias terminarán con la inoculación de las vacunas, la profesional expresó en forma muy cauta: “En primer lugar, debemos saber si la vacuna va a disminuir la cantidad de infecciones, de hospitalizaciones o la mortalidad, o las tres a la vez”.

“Se empezaría vacunando al personal de salud y de seguridad, las personas mayores de 60 años o menores de esa edad que tengan algún factor de riesgo. Así se puede mitigar las consecuencias más fatales en estos grupos de mayor riesgo”, añadió.

Respecto a la posibilidad de que los fármacos sean de acceso general y masivo, Cahn pronosticó: “De las once vacunas en estudio, vamos a tener varias disponibles. Es probable que en el transcurso del año que viene tengamos disponible más de una vacuna, lo que debe autorizar la entidad regulatoria. Una vez que se vacunen las personas de mayor riesgo, eventualmente la vacuna podría llegar al sector privado en algún momento del 2021”.