Ginés González García no cree que la cuarentena "haya sido tan larga"

El ministro de Salud, Ginés González García, brindó una entrevista donde habló de las medidas adoptadas por el Gobierno para el manejo de la pandemia, se mostró optimista pero cauteloso ante el anuncio de la llegada de 25 millones de dosis de la vacuna rusa y también preocupado ante la posibilidad de un rebrote en 2021.

Para González García el aislamiento sigue siendo "la mejor alternativa" por lo que no consideró que la cuarentena “haya sido tan larga”, al tiempo en que se refirió al anuncio sobre la vacuna rusa aclarando que aún “no hay ningún convenio”, pero si “una intención de acuerdo comercial”.

“Estamos negociando con todos los que pareciera que vienen en la punta de esta carrera internacional”, dijo resaltando no solo la vacuna rusa, sino además la de AstraZeneca y la de Pfizer, entre otras, y confesó que el país tiene propuestas para el mes de diciembre de la llegada de otras vacunas, aunque “no el volumen que dice tener Rusia”.

“Tienen que cumplir las normas, todas son auspiciosas, pero la fase 3 marca la efectividad, si es útil previniendo, y esa fase suele ser larga”. “La parte de seguridad (fase 1 y 2) ya están cubiertas, después viene un gran desafío logístico", dijo en relación a las vacunas que pondrían fin al confinamiento.

El ministro dejó bien en claro que las dosis serán gratuitas y que la idea es “vacunar como mínimo a 2/3 de la población", independientemente de la realidad sanitaria de cada zona. “No va a haber prioridades, la distribución será equitativa”, aseveró en diálogo con el programa Animales Sueltos.

El rebrote que atraviesa Europa también fue tema de discusión y el ministro declaró que en Argentina “hay riesgo de una segunda ola de contagios” aunque no prevé cuándo podría llegar a darse: “Es una adivinanza, estamos luchando para que bajen (los contagios)”.

Ante la posibilidad de una segunda ola en Argentina, González García no duda en volver al aislamiento ya que para él “hasta mediados de abril la cuarentena fue bárbara, después bastante bien” y no tuvo tapujos en declarar que no cree que la cuarentena "haya sido tan larga".

Retomando el tema de las vacunas, González García cree que “a fin de año podríamos empezar a vacunar” a la población con las dosis rusas y la de Pfizer. En cuanto a los detalles técnicos, explicó que la inmunidad “aparece a los 15 días de la segunda dosis, pero no se sabe por cuánto tiempo. No va a durar mucho más de un año, se supone”.